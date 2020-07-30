***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.07.2020İhraç Tavanı Tutarı 145.100.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.07.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 06.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK_İhrac_Tavani_Onay_Yazisi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864152BIST