***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.07.2020 11:27
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 145.100.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK_İhrac_Tavani_Onay_Yazisi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864152
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0199
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35438,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,69
|Açılış
|: 438,92
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0614
|9,1069
|% 0,14
|
|Frank
|7,6124
|7,6582
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8574
|1,8667
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-17,08
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|2.883
|2.929
|-9,80
|
|Tam
|2.969
|3.015
|-14,50
|
|Yarım
|1.441
|1.469
|-4,80
|
|Çeyrek
|723
|737
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,54
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|5,27
|5,28
|-0,18
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,47
|