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***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.07.2020 11:27
GÜNCEL HABERLER



***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 145.100.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK_İhrac_Tavani_Onay_Yazisi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864152


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 4,07 462.743 % 10,00  
MEGAP 4,07 462.743 % 10,00  
PKENT 954,60 2.252.856 % 9,99  
BURVA 85,90 8.269.966 % 9,99  
VAKFN 4,74 28.336.451 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0614 9,1069 % 0,14  
Frank 7,6124 7,6582 % -0,12  
Riyal 1,8574 1,8667 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.954 -17,08  
Altın Gr. 438 439 -4,02  
Cumhuriyet 2.883 2.929 -9,80  
Tam 2.969 3.015 -14,50  
Yarım 1.441 1.469 -4,80  
Çeyrek 723 737 -2,50  
Gümüş.Ons 23,49 23,54 -0,79  
Gümüş Gr. 5,27 5,28 -0,18  
B. Petrol 43,62 43,62 -0,47  
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