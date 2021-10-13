***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.10.2021 15:37
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme ilk açıklama üstüne yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.10.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 07.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tera Yatırım Menkul Degerler A.S. ihraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970261
BIST
17:221.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,16
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
17:229,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0509
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:2210,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0896
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:22522,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 11,39
|Açılış
|: 522,77
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
522,87
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:20
|LUKSK
|49,50
|9.632.377
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,09
|12.598.475
|% 9,92
|
|FROTO
|176,30
|1.461.537.057
|% 9,16
|
|KTSKR
|33,38
|33.361.719
|% 8,24
|
|ANELE
|2,68
|70.008.374
|% 8,06
|
|DOBUR
|34,16
|4.494.948
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.765.215
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,21
|8.405.379
|% -8,50
|
|ALBRK
|1,65
|138.727.675
|% -7,82
|
|FROTO
|176,30
|1.461.537.057
|% 9,16
|
|THYAO
|14,21
|1.347.054.035
|% 1,50
|
|GARAN
|9,36
|1.237.708.758
|% -1,47
|
|ASELS
|16,35
|1.203.839.702
|% 0,06
|
|TUPRS
|122,10
|777.947.170
|% -3,86
|
|EKGYO
|1,82
|575.639.533
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|464.215.924
|% -1,65
|
|GARAN
|9,36
|1.237.708.758
|% -1,47
|
|ODAS
|1,48
|173.279.415
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,68
|745.301.064
|% -1,76
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0811
|9,0845
|% 0,55
|
|Euro
|10,5148
|10,5195
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,3508
|12,4128
|% 0,90
|
|Frank
|9,7683
|9,8272
|% 1,03
|
|Riyal
|2,4164
|2,4285
|% 0,61
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|28,09
|
|Altın Gr.
|521
|521
|9,56
|
|Cumhuriyet
|3.444
|3.496
|49,00
|
|Tam
|3.433
|3.520
|56,19
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|27,18
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,59
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,16
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|-0,81
|