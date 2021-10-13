***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme ilk açıklama üstüne yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.10.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.10.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 07.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tera Yatırım Menkul Degerler A.S. ihraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970261BIST