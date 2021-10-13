Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.10.2021 15:37



***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme ilk açıklama üstüne yapılmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.10.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 07.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tera Yatırım Menkul Degerler A.S. ihraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970261


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:221.409
Değişim :  -0,58% |  -8,16
Açılış :  1.421  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
1.432 En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler17:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 49,50 9.632.377 % 10,00  
TDGYO 7,09 12.598.475 % 9,92  
FROTO 176,30 1.461.537.057 % 9,16  
KTSKR 33,38 33.361.719 % 8,24  
ANELE 2,68 70.008.374 % 8,06  
daha fazla
17:20 Alış Satış %  
Dolar 9,0811 9,0845 % 0,55  
Euro 10,5148 10,5195 % 0,85  
Sterlin 12,3508 12,4128 % 0,90  
Frank 9,7683 9,8272 % 1,03  
Riyal 2,4164 2,4285 % 0,61  
daha fazla
17:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 28,09  
Altın Gr. 521 521 9,56  
Cumhuriyet 3.444 3.496 49,00  
Tam 3.433 3.520 56,19  
Yarım 1.659 1.703 27,18  
Çeyrek 832 851 13,59  
Gümüş.Ons 23,07 23,10 0,52  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,16  
B. Petrol 82,61 82,61 -0,81  
Seans Raporu 17:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru