***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTera Yatırım ile Şeker Yatırım arasında imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin %100 hisse payı şirketimiz Tera Yatırım'a devredilmiştir. Pay devri 30/06/2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil edilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853598BIST