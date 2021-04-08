***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2021 10:10
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 07.04.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-4678 sayılı yazısı ile
''Akasya, Acıbadem Konutları Kent Etabı Kule A1 Kat:18 Daire:67 Üsküdar/İSTANBUL" adresinde "Akasya İrtibat Bürosu" açılmasına izin verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924714
BIST
10:101.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.422
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|Önceki Kapanış
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1.429
En Düşük
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458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler10:10
|FRIGO
|51,85
|17.771.362
|% 9,99
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|MTRKS
|37,26
|61.852
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,04
|1.879.984
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|11.459.203
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|38.091
|% 9,50
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|IDEAS
|75,60
|440.824
|% -10,00
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|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|24.566.469
|% -9,97
|
|MERIT
|220,00
|103.400
|% -8,33
|
|UZERB
|46,50
|37.991
|% -6,78
|
|BJKAS
|9,88
|126.086.787
|% 6,81
|
|GARAN
|6,90
|87.249.827
|% 0,88
|
|FENER
|37,12
|68.437.056
|% -4,58
|
|KOZAL
|121,20
|63.710.239
|% 1,17
|
|PETKM
|6,10
|61.561.912
|% 1,67
|
|TSKB
|1,41
|28.917.320
|% 0,00
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|EKGYO
|1,95
|36.613.172
|% -1,02
|
|GARAN
|6,90
|87.249.827
|% 0,88
|
|BJKAS
|9,88
|126.086.787
|% 6,81
|
|ODAS
|3,73
|38.766.501
|% 1,08
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1557
|8,1617
|% 0,19
|
|Euro
|9,7075
|9,7165
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,2270
|11,2833
|% 0,58
|
|Frank
|8,7689
|8,8218
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 0,32
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.744
|1.745
|6,76
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,19
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|Gümüş Gr.
|6,64
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,79
|62,79
|-0,37
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