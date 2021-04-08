***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 07.04.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-4678 sayılı yazısı ile''Akasya, Acıbadem Konutları Kent Etabı Kule A1 Kat:18 Daire:67 Üsküdar/İSTANBUL" adresinde "Akasya İrtibat Bürosu" açılmasına izin verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924714BIST