***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri862,35 % 0,0039906Bağımsız Denetim Ücreti4.718,36 % 0,02183462Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri57.337,46 % 0,26533404Fon Yönetim Ücreti216.709,17 % 1,00284036Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00598347Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler10.761,28 % 0,04979875TOPLAM GİDERLER291.681,62 % 1,34978183DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.609.538,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900324BIST