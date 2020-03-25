***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2020 16:03
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/03/2020 tarih ve 12233903-305.04-E.3438 sayılı yazısı ile Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Strateji Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon‘una ait izahnemenin muhtelif maddelerinin değişikliğine izin verilmiş olup, ilgili değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 27
/04/2020 'dir
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832123
BIST
16:5489.194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -92,34
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:546,4595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:546,9784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0484
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:54334,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,96
|Açılış
|: 334,03
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|73.707.113
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.103.034
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.173.940
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.501.633
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.166.871
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.435.677
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,42
|1.229.167.393
|% 2,54
|
|THYAO
|8,72
|1.183.025.118
|% 5,19
|
|GARAN
|7,60
|1.108.353.820
|% 0,26
|
|AKBNK
|5,60
|359.447.320
|% -2,27
|
|YKBNK
|1,88
|354.313.440
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|354.313.440
|% -1,05
|
|GARAN
|7,60
|1.108.353.820
|% 0,26
|
|ODAS
|1,27
|181.674.866
|% 0,00
|
|THYAO
|8,72
|1.183.025.118
|% 5,19
|
|ISFIN
|2,92
|339.281.509
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5644
|7,6024
|% 0,58
|
|Frank
|6,5528
|6,5923
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7134
|1,7220
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.615
|-8,10
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,22
|14,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|0,00
|
|B. Petrol
|26,45
|26,45
|-0,70
|
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