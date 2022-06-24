***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.06.2022 10:31
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulunun 26.05.2022 tarihli kararı çerçevesinde şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 12,500,000.00-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 2,000,000.00-TL iç kaynaklardan, her bir pay için nominal değeri/pay başına 1 TL üzerinden 8,000,000.00-TL'ye çıkartılması hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2022 tarihli E-12233903-350.05.01-22998 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup semaye artırım işlemlerine ilişkin olarak süreç devam etmektedir.
Sermaye arttırımı geçmiş yıl karlarının sermayeye ileve edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu sefer arttırılan toplam 2,000,000.00-TL payın itibari değeri 2,000,000.00-TL olup, arttırılan payların hisseleri oranında ortaklara bedelsiz olarak verilecektir.
Şirketimiz sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, sermaye arttırımı nedeni ile çıkarılacak paylarda imtiyazlı pay niteliğini taşımayacaktır.
Söz konusu sermaye artırımı neticesinde şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i Başlıklı 8. Maddesinin yeni hali, ilgili yönetim kurulu kararı ekte pdf olarak kamuoyu bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039050
BIST
11:102.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,74
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
11:1017,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0224
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3794
En Düşük
17,2992
11:1018,2993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3233
En Düşük
18,2245
11:101.021,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.021,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:09
|MAKIM
|15,56
|71.603.069
|% 9,96
|
|FMIZP
|128,90
|38.143.085
|% 6,62
|
|ACSEL
|52,90
|17.859.786
|% 6,44
|
|RTALB
|14,77
|36.055.204
|% 6,34
|
|DERHL
|8,69
|12.579.880
|% 6,11
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|TSGYO
|4,65
|13.523.389
|% -5,49
|
|VKING
|6,05
|1.581.696
|% -4,27
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|ASELS
|24,72
|1.113.690.735
|% 6,09
|
|THYAO
|50,90
|925.498.947
|% 0,69
|
|ODAS
|3,15
|421.609.813
|% -2,78
|
|EREGL
|27,64
|343.710.966
|% 0,22
|
|SISE
|21,52
|300.163.604
|% -0,19
|
|ODAS
|3,15
|421.609.813
|% -2,78
|
|ASELS
|24,72
|1.113.690.735
|% 6,09
|
|EKGYO
|2,58
|100.507.565
|% -0,39
|
|PRDGS
|2,91
|100.113.182
|% 1,75
|
|TSKB
|2,17
|75.062.373
|% -0,46
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3727
|17,3784
|% 0,15
|
|Euro
|18,2885
|18,3028
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,2300
|21,3365
|% 0,19
|
|Frank
|17,9927
|18,1011
|% 0,22
|
|Riyal
|4,6151
|4,6383
|% 0,21
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|4,83
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|5,78
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.778
|6.877
|15,00
|
|Yarım
|3.327
|3.363
|7,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,04
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 91 artarak (% 0.47 ) 2, 787
-
11:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, TRKCM
-
11:23XU100
Endeks 2, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 8, 235.00 milyon TL de
-
11:23RTALB
Yüzde 6.34 oranında artışla 14.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 450, 580 adet işlem
-
11:22FMIZP
Yüzde 6.70 oranında artışla 129.00 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 343 adet işlem