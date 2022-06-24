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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

24.06.2022 10:31
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

           Yönetim kurulunun 26.05.2022 tarihli kararı çerçevesinde şirketimiz çıkarılmış sermayesinin  12,500,000.00-TL  olan  kayıtlı sermaye  tavanı içinde  2,000,000.00-TL iç kaynaklardan, her bir  pay için nominal değeri/pay başına 1 TL üzerinden  8,000,000.00-TL'ye çıkartılması hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2022 tarihli E-12233903-350.05.01-22998 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup semaye artırım işlemlerine ilişkin olarak süreç devam etmektedir.
Sermaye arttırımı geçmiş yıl karlarının sermayeye ileve edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu sefer arttırılan toplam 2,000,000.00-TL payın itibari değeri 2,000,000.00-TL olup, arttırılan payların hisseleri oranında ortaklara bedelsiz olarak verilecektir.
Şirketimiz sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, sermaye arttırımı nedeni ile çıkarılacak paylarda imtiyazlı pay niteliğini taşımayacaktır.
Söz konusu sermaye artırımı neticesinde şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i Başlıklı 8. Maddesinin yeni hali, ilgili yönetim kurulu kararı ekte pdf olarak kamuoyu bilgisine sunulmuştur. 
Saygılarımızla,
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039050


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FMIZP 128,90 38.143.085 % 6,62  
ACSEL 52,90 17.859.786 % 6,44  
RTALB 14,77 36.055.204 % 6,34  
DERHL 8,69 12.579.880 % 6,11  
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Sterlin 21,2300 21,3365 % 0,19  
Frank 17,9927 18,1011 % 0,22  
Riyal 4,6151 4,6383 % 0,21  
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Altın Ons 1.827 1.828 4,83  
Altın Gr. 1.021 1.022 5,78  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.778 6.877 15,00  
Yarım 3.327 3.363 7,00  
Çeyrek 1.667 1.681 3,00  
Gümüş.Ons 20,94 20,97 0,00  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 0,03  
B. Petrol 110 110 0,04  
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