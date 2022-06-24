***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulunun 26.05.2022 tarihli kararı çerçevesinde şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 12,500,000.00-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 2,000,000.00-TL iç kaynaklardan, her bir pay için nominal değeri/pay başına 1 TL üzerinden 8,000,000.00-TL'ye çıkartılması hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2022 tarihli E-12233903-350.05.01-22998 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup semaye artırım işlemlerine ilişkin olarak süreç devam etmektedir.Sermaye arttırımı geçmiş yıl karlarının sermayeye ileve edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu sefer arttırılan toplam 2,000,000.00-TL payın itibari değeri 2,000,000.00-TL olup, arttırılan payların hisseleri oranında ortaklara bedelsiz olarak verilecektir.Şirketimiz sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, sermaye arttırımı nedeni ile çıkarılacak paylarda imtiyazlı pay niteliğini taşımayacaktır.Söz konusu sermaye artırımı neticesinde şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i Başlıklı 8. Maddesinin yeni hali, ilgili yönetim kurulu kararı ekte pdf olarak kamuoyu bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039050BIST