***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2021 15:46
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901871
BIST
16:261.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:267,4301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:269,0465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0575
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:26443,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,00
|Açılış
|: 443,12
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:24
|PSDTC
|31,24
|16.512.612
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.612
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.612
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.612
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.511.308
|% -9,99
|
|FORMT
|5,37
|36.687.068
|% -9,29
|
|LUKSK
|35,96
|4.302.415
|% -7,79
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|THYAO
|13,09
|2.071.569.898
|% 1,79
|
|SISE
|7,76
|1.799.692.371
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,80
|1.524.957.095
|% 7,95
|
|OTKAR
|436,90
|1.240.469.888
|% 6,59
|
|TCELL
|17,02
|1.170.818.948
|% 1,98
|
|DOHOL
|3,80
|1.524.957.095
|% 7,95
|
|EKGYO
|2,43
|861.014.400
|% -0,82
|
|TSKB
|1,88
|651.117.440
|% -1,05
|
|SISE
|7,76
|1.799.692.371
|% 1,57
|
|ZOREN
|3,09
|604.703.099
|% 4,39
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4239
|7,4256
|% -0,39
|
|Euro
|9,0417
|9,0473
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,1378
|10,1886
|% -0,19
|
|Frank
|8,3362
|8,3865
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% -0,24
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-4,25
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-2,86
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,09
|
|B. Petrol
|56,67
|56,67
|0,09
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:37KORDS
Yüzde 6.65 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 416, 614 adet işlem
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 42 kaybederek (% -0.03 ) 1, 382
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, PSDTC, EMNIS, COSMO, RAYSG, SAFKR, AYCES, PSDTC, ARTI, ARMDA
-
16:36
KORDS, CMENT, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
ESEN, KAPLM, MIPAZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında