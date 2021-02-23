***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
23.02.2021 14:06
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2021
Karar Sayısı
2021 / 005
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911802
BIST
15:201.533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -17,68
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
15:207,0404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0589
En Düşük
7,0039
15:208,5599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
15:20410,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,15
|Açılış
|: 410,38
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler15:20
|SAYAS
|19,27
|54.114.570
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|61.405.503
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,38
|46.828.902
|% 9,93
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|KSTUR
|286,00
|2.813.875
|% 9,79
|
|TKNSA
|18,09
|87.467.219
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.292.733
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,53
|2.236.400.486
|% 8,01
|
|SASA
|36,32
|1.778.221.326
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,95
|1.430.884.510
|% 4,59
|
|THYAO
|12,77
|1.338.272.440
|% 1,03
|
|KOZAL
|135,60
|1.288.515.696
|% -2,09
|
|PETKM
|5,53
|2.236.400.486
|% 8,01
|
|IHLAS
|0,99
|356.454.850
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,36
|765.040.302
|% -2,88
|
|SKBNK
|1,45
|370.691.718
|% -2,03
|
|TSKB
|1,79
|455.160.035
|% 0,56
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0351
|7,0404
|% 0,28
|
|Euro
|8,5543
|8,5599
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,8976
|9,9472
|% 0,61
|
|Frank
|7,8002
|7,8472
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8732
|1,8826
|% 0,41
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|1,98
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|18,00
|
|Tam
|2.714
|2.783
|20,07
|
|Yarım
|1.312
|1.346
|9,70
|
|Çeyrek
|658
|673
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|0,36
|
Seans Raporu
15:20
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15:31SASA
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15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 19 kaybederek (% -0.45 ) 1, 598
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15:30
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15:30XU100
Endeks 1, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 27 altında . İşlem hacmi 25, 918.00 milyon TL de
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15:30AKYHO
Yüzde -8.64 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 635, 538 adet işlem