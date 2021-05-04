***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
04.05.2021 10:50
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/05/2021
Karar Sayısı
2021 / 010
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934333
BIST
13:361.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
13:368,3365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0891
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
13:3610,0195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
13:36477,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,02
|Açılış
|: 477,79
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler13:34
|KARTN
|61,60
|56.691.698
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|1.844.784
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.040.765
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|14.985.025
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|3.745.788
|% 9,98
|
|VAKFN
|21,30
|10.148.896
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|416.375
|% -9,95
|
|CMENT
|35,40
|106.632
|% -7,81
|
|PRKME
|5,74
|41.065.167
|% -7,27
|
|ATSYH
|4,35
|47.783
|% -7,05
|
|EREGL
|19,65
|1.121.994.615
|% 3,64
|
|THYAO
|12,65
|704.325.328
|% -2,09
|
|PETKM
|6,87
|530.499.563
|% 1,03
|
|GARAN
|7,32
|414.996.906
|% -0,68
|
|SISE
|7,67
|385.437.788
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,10
|179.585.168
|% -0,94
|
|PETKM
|6,87
|530.499.563
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,14
|82.404.866
|% 1,79
|
|EREGL
|19,65
|1.121.994.615
|% 3,64
|
|GARAN
|7,32
|414.996.906
|% -0,68
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3330
|8,3354
|% 1,07
|
|Euro
|10,0041
|10,0194
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,5532
|11,6111
|% 0,99
|
|Frank
|9,0827
|9,1374
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2176
|2,2287
|% 1,11
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-10,38
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|1,24
|