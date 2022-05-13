Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SUMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

13.05.2022 15:12
***SUMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***SUMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SUMAS

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mert Kalyoncu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030140


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:092.412
Değişim :  0,90% |  21,40
Açılış :  2.416  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.425 En Düşük
2.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 43,38 1.458.522 % 9,99  
IMASM 32,06 4.790.726 % 9,95  
KONKA 22,76 69.597.316 % 9,95  
KZBGY 75,20 24.640.267 % 9,94  
EMNIS 25,00 671.973 % 9,94  
daha fazla
15:07 Alış Satış %  
Dolar 15,4475 15,4659 % 0,53  
Euro 16,0633 16,0924 % 0,54  
Sterlin 18,8088 18,9031 % 0,71  
Frank 15,4060 15,4989 % 1,03  
Riyal 4,1101 4,1307 % 0,70  
daha fazla
15:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.815 -7,41  
Altın Gr. 900 900 0,79  
Cumhuriyet 6.062 6.154 -48,00  
Tam 6.038 6.193 -46,18  
Yarım 2.918 2.996 -22,34  
Çeyrek 1.464 1.498 -11,17  
Gümüş.Ons 20,69 20,72 0,02  
Gümüş Gr. 10,28 10,29 0,07  
B. Petrol 109 109 1,62  
Seans Raporu 15:07
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru