***SUMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2022 15:12
***SUMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SUMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mert Kalyoncu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030140
BIST
15:092.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 21,40
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
15:0915,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0790
|Açılış
|: 15,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
15:0916,0973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0915
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
15:09901,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,47
|Açılış
|: 901,07
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler15:07
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.790.726
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.597.316
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|24.640.267
|% 9,94
|
|EMNIS
|25,00
|671.973
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|141.609.640
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.729.703
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|1.900.211
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|215.705.288
|% -9,95
|
|THYAO
|42,18
|2.431.827.966
|% 0,76
|
|SAHOL
|19,19
|1.581.633.553
|% 1,27
|
|SISE
|19,88
|1.225.820.686
|% 1,43
|
|KRDMD
|15,62
|926.302.231
|% -0,95
|
|TUPRS
|256,80
|776.857.840
|% 1,78
|
|DOHOL
|3,83
|753.631.920
|% 5,22
|
|KARSN
|5,25
|679.972.488
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,68
|309.794.708
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,19
|1.581.633.553
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,59
|336.471.553
|% 0,22
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4475
|15,4659
|% 0,53
|
|Euro
|16,0633
|16,0924
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,8088
|18,9031
|% 0,71
|
|Frank
|15,4060
|15,4989
|% 1,03
|
|Riyal
|4,1101
|4,1307
|% 0,70
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-7,41
|
|Altın Gr.
|900
|900
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-48,00
|
|Tam
|6.038
|6.193
|-46,18
|
|Yarım
|2.918
|2.996
|-22,34
|
|Çeyrek
|1.464
|1.498
|-11,17
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,62
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22KRTEK
Yüzde 5.74 oranında artışla 18.60 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 620 adet işlem
-
15:21KONKA
Yüzde 9.95 oranında artışla 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 127, 940 adet işlem
-
15:20OSTIM
Yüzde 4.57 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 918, 588 adet işlem
-
15:19MRGYO
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 634, 391 adet işlem
-
15:18XU100
Endeks 2, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 18, 745.00 milyon TL de