***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.01.2021 16:52
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 13.01.2021 tarihli yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar haraketlerine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901897
BIST
18:051.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
18:057,4165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0379
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4029
18:059,0267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0773
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0114
18:05442,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,13
|Açılış
|: 442,87
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|4,51
|2.140.134
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.059,00
|5.465.255
|% 10,00
|
|CMBTN
|436,70
|25.827.196
|% 10,00
|
|CMENT
|56,10
|4.109.045
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,07
|3.326.406
|% 10,00
|
|LUKSK
|35,10
|6.563.921
|% -10,00
|
|KAPLM
|34,20
|2.179.566
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|178.143.258
|% -9,99
|
|FENER
|38,98
|659.364.436
|% -9,98
|
|FORMT
|5,33
|41.880.887
|% -9,97
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 4,45
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 3,27
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 7,39
|
|TCELL
|17,15
|1.568.906.832
|% 2,76
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 6,86
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 7,39
|
|TSKB
|1,90
|828.031.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|997.648.240
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 4,45
|
|ZOREN
|3,05
|851.805.737
|% 3,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4118
|7,4181
|% -0,49
|
|Euro
|9,0201
|9,0268
|% -0,85
|
|Sterlin
|10,0787
|10,1292
|% -0,77
|
|Frank
|8,3187
|8,3688
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9685
|1,9784
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|2,22
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,39
|56,39
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CMBTN
Yüzde 9.57 oranında artışla 435.00 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 892 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 33, 563.00 milyon TL de
-
17:56ETYAT
Yüzde 8.91 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 834, 122 adet işlem
-
17:55VESTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 196, 023 adet işlem