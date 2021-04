SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SITKI ŞÜKÜRER 29779 TRY 48,48OKTAY ALTINTAŞ 16.062,00 TRY 26,12MUSTAFA SAİM UYSAL 15.375,00 TRY 25,00EMİN HIZ 100,00 TRY 0,16BİROL KABACA 27,00 TRY 0,04HASAN TÜRE 27,00 TRY 0,04ALİ KAHVECİ 26,00 TRY 0,04ENDER POLAT 26,00 TRY 0,04MURAT GÜLBAĞ 26,00 TRY 0,04YILDIZ KIRKGEÇİT 26 TRY 0,04MUSTAFA SERHAN YILDIRIM 26 TRY 0,04TOPLAM 61.500,00 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerSorumlu OrtaklarAdı-SoyadıSITKI ŞÜKÜRERMUSTAFA SAİM UYSALOKTAY ALTINTAŞBİROL KABACAHASAN TÜREYILDIZ KIRKGEÇİThttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922652BIST