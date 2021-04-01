SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2021 17:33
SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SITKI ŞÜKÜRER 29779 TRY 48,48
OKTAY ALTINTAŞ 16.062,00 TRY 26,12
MUSTAFA SAİM UYSAL 15.375,00 TRY 25,00
EMİN HIZ 100,00 TRY 0,16
BİROL KABACA 27,00 TRY 0,04
HASAN TÜRE 27,00 TRY 0,04
ALİ KAHVECİ 26,00 TRY 0,04
ENDER POLAT 26,00 TRY 0,04
MURAT GÜLBAĞ 26,00 TRY 0,04
YILDIZ KIRKGEÇİT 26 TRY 0,04
MUSTAFA SERHAN YILDIRIM 26 TRY 0,04
TOPLAM 61.500,00 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
SITKI ŞÜKÜRER
MUSTAFA SAİM UYSAL
OKTAY ALTINTAŞ
BİROL KABACA
HASAN TÜRE
YILDIZ KIRKGEÇİT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922652
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0664
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1848
En Düşük
7,9826
18:059,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0576
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6482
En Düşük
9,4208
18:05456,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,14
|Açılış
|: 456,11
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1584
|8,1754
|% 0,86
|
|Euro
|9,6009
|9,6541
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,2454
|11,3018
|% 0,57
|
|Frank
|8,6271
|8,6791
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1694
|2,1802
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,09
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ERBOS
Yüzde 6.59 oranında artışla 68.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 479, 043 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, TCELL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ORGE, JANTS, BURVA, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ, DERHL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, IEYHO, UTPYA