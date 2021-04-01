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SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2021 17:33



SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SITKI ŞÜKÜRER 29779 TRY 48,48
OKTAY ALTINTAŞ 16.062,00 TRY 26,12
MUSTAFA SAİM UYSAL 15.375,00 TRY 25,00
EMİN HIZ 100,00 TRY 0,16
BİROL KABACA 27,00 TRY 0,04
HASAN TÜRE 27,00 TRY 0,04
ALİ KAHVECİ 26,00 TRY 0,04
ENDER POLAT 26,00 TRY 0,04
MURAT GÜLBAĞ 26,00 TRY 0,04
YILDIZ KIRKGEÇİT 26 TRY 0,04
MUSTAFA SERHAN YILDIRIM 26 TRY 0,04
TOPLAM 61.500,00 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
SITKI ŞÜKÜRER
MUSTAFA SAİM UYSAL
OKTAY ALTINTAŞ
BİROL KABACA
HASAN TÜRE
YILDIZ KIRKGEÇİT




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922652


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVGYO 3,96 21.942.555 % 10,00  
DERHL 8,69 22.191.285 % 10,00  
COSMO 12,32 416.078 % 10,00  
JANTS 827,00 276.938.235 % 9,99  
ALKA 20,36 29.494.559 % 9,99  
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Dolar 8,1584 8,1754 % 0,86  
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Sterlin 11,2454 11,3018 % 0,57  
Frank 8,6271 8,6791 % 0,62  
Riyal 2,1694 2,1802 % 0,66  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 456 456 5,09  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -1,00  
Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,04  
Seans Raporu 18:05
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