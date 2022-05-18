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***SUNTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

18.05.2022 16:19
***SUNTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***SUNTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Sun Tekstil payları, 20/05/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tekstil Deri, BIST İzmir ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 135.600.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SUN TEKSTIL XUTUM 20/05/2022
SUN TEKSTIL XTUMY 20/05/2022
SUN TEKSTIL XYLDZ 20/05/2022
SUN TEKSTIL XHARZ 20/05/2022
SUN TEKSTIL XUSIN 20/05/2022
SUN TEKSTIL XTEKS 20/05/2022
SUN TEKSTIL XSIZM 20/05/2022
SUN TEKSTIL XKTUM 20/05/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031142


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 21,90 132.614.267 % 9,99  
ULUSE 192,00 44.513.187 % 9,97  
IMASM 42,64 6.942.312 % 9,95  
GSRAY 3,54 138.011.934 % 9,94  
LIDFA 6,09 10.405.612 % 9,93  
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Dolar 15,9688 15,9773 % 0,47  
Euro 16,7935 16,8058 % 0,29  
Sterlin 19,7719 19,8711 % -0,22  
Frank 15,9763 16,0726 % 0,20  
Riyal 4,2454 4,2666 % 0,41  
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16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 -1,92  
Altın Gr. 931 931 2,71  
Cumhuriyet 6.223 6.317 59,00  
Tam 6.193 6.349 57,02  
Yarım 2.993 3.071 27,58  
Çeyrek 1.501 1.536 13,79  
Gümüş.Ons 21,54 21,57 -0,08  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 0,01  
B. Petrol 112 112 0,50  
Seans Raporu 16:48
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