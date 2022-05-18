***SUNTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***SUNTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [SUNTK]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarSun Tekstil payları, 20/05/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tekstil Deri, BIST İzmir ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 135.600.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiSUN TEKSTIL XUTUM 20/05/2022SUN TEKSTIL XTUMY 20/05/2022SUN TEKSTIL XYLDZ 20/05/2022SUN TEKSTIL XHARZ 20/05/2022SUN TEKSTIL XUSIN 20/05/2022SUN TEKSTIL XTEKS 20/05/2022SUN TEKSTIL XSIZM 20/05/2022SUN TEKSTIL XKTUM 20/05/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031142BIST