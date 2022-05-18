***SUNTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
18.05.2022 16:19
***SUNTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Sun Tekstil payları, 20/05/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tekstil Deri, BIST İzmir ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 135.600.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SUN TEKSTIL XUTUM 20/05/2022
SUN TEKSTIL XTUMY 20/05/2022
SUN TEKSTIL XYLDZ 20/05/2022
SUN TEKSTIL XHARZ 20/05/2022
SUN TEKSTIL XUSIN 20/05/2022
SUN TEKSTIL XTEKS 20/05/2022
SUN TEKSTIL XSIZM 20/05/2022
SUN TEKSTIL XKTUM 20/05/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031142
BIST
16:482.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,40
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:4815,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0752
|Açılış
|: 16,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:4816,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0486
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
16:48931,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,90
|Açılış
|: 930,96
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ORCAY
|21,90
|132.614.267
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.513.187
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.942.312
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|138.011.934
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.405.612
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,64
|18.220.494
|% -9,96
|
|SMRTG
|22,98
|150.303.241
|% -7,86
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|OYAYO
|8,20
|4.731.550
|% -6,92
|
|OZRDN
|10,33
|3.757.378
|% -6,85
|
|THYAO
|42,36
|4.044.191.417
|% 0,67
|
|SISE
|19,97
|1.929.430.848
|% 0,30
|
|GARAN
|15,04
|1.658.074.066
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,34
|1.284.843.474
|% 1,88
|
|SAHOL
|19,46
|1.192.838.218
|% 0,21
|
|YKBNK
|4,34
|1.284.843.474
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,63
|637.976.500
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,04
|1.143.959.230
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,17
|161.767.273
|% 0,00
|
|GARAN
|15,04
|1.658.074.066
|% 0,47
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9688
|15,9773
|% 0,47
|
|Euro
|16,7935
|16,8058
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,7719
|19,8711
|% -0,22
|
|Frank
|15,9763
|16,0726
|% 0,20
|
|Riyal
|4,2454
|4,2666
|% 0,41
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-1,92
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.223
|6.317
|59,00
|
|Tam
|6.193
|6.349
|57,02
|
|Yarım
|2.993
|3.071
|27,58
|
|Çeyrek
|1.501
|1.536
|13,79
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,50
|
Seans Raporu
16:48
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17:03TUREX
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 12.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 567, 488 adet işlem
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17:02OZRDN
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 10.33 lira fiyatla işlem gören hissede 362, 831 adet işlem
-
17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, GUBRF
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 27 kaybederek (% -0.20 ) 2, 137
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, GSRAY, ORCAY, ULUSE, LIDFA