***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2022 15:17
***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUNTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033862
BIST
15:182.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 29,32
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
15:1816,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0590
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4544
En Düşük
16,3733
15:1817,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0481
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6698
En Düşük
17,5427
15:18969,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 969,70
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler15:17
|OZRDN
|12,91
|2.094.584
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.742.984
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|26.230.430
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,12
|307.268.292
|% 9,47
|
|PENTA
|491,80
|67.889.776
|% 8,93
|
|PSGYO
|12,96
|245.703.419
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,85
|29.030.009
|% -8,36
|
|AVTUR
|2,16
|2.116.706
|% -6,49
|
|MEPET
|3,29
|20.004.064
|% -6,27
|
|METRO
|1,13
|70.791.887
|% -5,04
|
|THYAO
|49,60
|2.889.718.078
|% -0,60
|
|SASA
|37,98
|1.517.931.925
|% 4,11
|
|KRDMD
|14,93
|1.234.211.708
|% 1,56
|
|SISE
|21,14
|1.151.212.476
|% 0,76
|
|SAHOL
|20,90
|1.043.879.355
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,84
|880.565.490
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,75
|889.433.454
|% 3,04
|
|KARSN
|7,31
|994.669.885
|% 4,58
|
|DOHOL
|4,06
|535.407.619
|% 1,25
|
|SKBNK
|1,29
|148.544.427
|% 0,78
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4459
|16,4537
|% 0,36
|
|Euro
|17,6453
|17,6663
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6332
|20,7367
|% 0,09
|
|Frank
|17,0277
|17,1303
|% 0,00
|
|Riyal
|4,3743
|4,3963
|% 0,29
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-3,98
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|6.448
|6.545
|-30,00
|
|Tam
|6.415
|6.575
|-27,79
|
|Yarım
|3.101
|3.180
|-13,44
|
|Çeyrek
|1.555
|1.590
|-6,72
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,16
|