***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2022 15:59
***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUNTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034273
BIST
16:322.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 15,34
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:3216,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0826
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4817
En Düşük
16,3796
16:3217,7388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2428
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:32985,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 12,57
|Açılış
|: 985,80
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
986,96
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:32
|YUNSA
|31,24
|27.031.247
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.766.378
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.393.398
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.357.660
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.375.598
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.366.401
|% -9,94
|
|IHLGM
|0,74
|27.242.488
|% -5,13
|
|FENER
|42,96
|132.334.452
|% -4,49
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|THYAO
|49,54
|3.247.296.724
|% 0,57
|
|SASA
|40,58
|2.561.657.671
|% 7,58
|
|AKBNK
|8,64
|1.692.882.124
|% 2,13
|
|SISE
|20,94
|1.326.538.733
|% -0,10
|
|KRDMD
|15,13
|1.261.803.849
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,82
|968.918.089
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,64
|1.692.882.124
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,83
|472.577.978
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,26
|193.331.397
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,85
|470.309.967
|% -0,62
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4712
|16,4748
|% 0,50
|
|Euro
|17,6812
|17,7388
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,6108
|20,7142
|% 1,01
|
|Frank
|17,1113
|17,2144
|% 0,95
|
|Riyal
|4,3788
|4,4007
|% 0,49
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|19,55
|
|Altın Gr.
|986
|986
|13,08
|
|Cumhuriyet
|6.542
|6.641
|52,00
|
|Tam
|6.523
|6.688
|67,60
|
|Yarım
|3.153
|3.235
|32,69
|
|Çeyrek
|1.581
|1.618
|16,35
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,17
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,01
|
Seans Raporu
16:32
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16:47XU100
Endeks 2, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 30, 785.00 milyon TL de
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16:46NATEN
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16:45SASA
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16:44DARDL
Yüzde 4.14 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 029, 415 adet işlem
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16:43RYSAS
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 217, 849 adet işlem