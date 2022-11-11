***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 15:09
***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUNTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079502
BIST
15:274.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 23,52
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
15:2718,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
15:2719,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2280
|Açılış
|: 19,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1005
En Düşük
18,8141
15:271.047,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.047,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler15:25
|AKENR
|4,40
|88.403.207
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|52.421.332
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.489.813
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|355.149.381
|% 9,99
|
|EGPRO
|54,00
|42.276.054
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|19.997.143
|% -10,00
|
|KZBGY
|16,80
|131.016.771
|% -8,50
|
|TURGG
|265,90
|20.926.064
|% -8,44
|
|GLBMD
|11,26
|28.296.592
|% -7,40
|
|SRVGY
|121,60
|17.809.678
|% -4,78
|
|THYAO
|112,70
|6.163.391.927
|% -0,62
|
|EREGL
|37,04
|4.983.742.311
|% -1,33
|
|ASELS
|39,36
|4.651.690.608
|% 3,47
|
|PETKM
|14,38
|2.891.122.643
|% -0,69
|
|ODAS
|10,77
|2.478.889.587
|% 7,92
|
|EKGYO
|5,40
|1.660.349.840
|% 0,37
|
|YKBNK
|9,82
|2.356.592.435
|% 0,51
|
|ODAS
|10,77
|2.478.889.587
|% 7,92
|
|SKBNK
|2,18
|481.360.138
|% -2,24
|
|TSKB
|3,12
|629.154.521
|% -0,32
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5178
|18,5300
|% 0,22
|
|Euro
|19,0651
|19,0810
|% 1,22
|
|Sterlin
|21,6958
|21,8046
|% 0,48
|
|Frank
|19,2650
|19,3811
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9104
|4,9351
|% 0,14
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|1,44
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.048
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.953
|7.058
|107,00
|
|Tam
|6.915
|7.035
|17,00
|
|Yarım
|3.358
|3.439
|8,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.719
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,44
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,47
|96,47
|2,80
|
Seans Raporu
15:25
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