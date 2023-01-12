***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:31
***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUNTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101046
BIST
13:204.675
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -53,40
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.668
13:2018,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:2020,2188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0286
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:201.137,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,60
|Açılış
|: 1.137,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:18
|SDTTR
|62,30
|10.724.945
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.107.669
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.066.664
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,20
|286.382.904
|% 8,86
|
|RODRG
|31,30
|11.550.751
|% 6,68
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|GOZDE
|19,10
|276.469.650
|% -9,31
|
|POLTK
|1.581,00
|57.165.016
|% -9,01
|
|TERA
|23,56
|30.245.669
|% -8,89
|
|DURDO
|39,98
|12.779.073
|% -8,43
|
|THYAO
|128,20
|6.566.383.985
|% 2,31
|
|KRDMD
|17,71
|4.102.981.971
|% 3,03
|
|ASELS
|52,60
|3.163.864.520
|% -0,38
|
|EREGL
|37,10
|2.810.801.154
|% 0,71
|
|KOZAL
|512,00
|2.248.859.077
|% -1,31
|
|EKGYO
|7,96
|2.075.654.807
|% -1,49
|
|KRDMD
|17,71
|4.102.981.971
|% 3,03
|
|YKBNK
|8,47
|1.657.531.324
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,51
|267.366.336
|% -1,57
|
|PETKM
|16,36
|1.645.546.107
|% -1,86
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7817
|18,7849
|% 0,06
|
|Euro
|20,2121
|20,2200
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7755
|22,8897
|% 0,18
|
|Frank
|20,0714
|20,1923
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,05
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,14
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,50
|
|Cumhuriyet
|7.639
|7.754
|1,00
|
|Tam
|7.686
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,44
|83,44
|0,77
|