***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2023 17:39
***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUNTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182165
BIST
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17:457.402
En Düşük
|Değişim
|: -0,91%
|| -67,97
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4527,0155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0531
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4529,6028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0815
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:451.677,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.677,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:45
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.559.290.808
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|324.952.384
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|101.885.353
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|6.283.340
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|BRKVY
|47,80
|75.897.531
|% -9,64
|
|TKNSA
|26,60
|398.421.347
|% -8,59
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|SELVA
|13,86
|190.412.741
|% -7,91
|
|ASTOR
|114,60
|7.444.444.483
|% 6,80
|
|KONTR
|267,90
|4.159.373.175
|% 9,98
|
|SMRTG
|85,50
|3.486.170.818
|% 6,28
|
|EUPWR
|196,00
|3.065.881.911
|% 7,40
|
|CWENE
|349,70
|2.848.830.730
|% 9,08
|
|ADESE
|1,98
|457.960.362
|% 4,76
|
|AKFGY
|4,92
|1.104.428.427
|% -4,84
|
|ODAS
|11,17
|1.602.630.686
|% 3,43
|
|HDFGS
|2,05
|199.455.017
|% -4,21
|
|CANTE
|19,67
|1.591.719.769
|% 1,34
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0100
|27,0155
|% 0,20
|
|Euro
|29,5864
|29,6028
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,2531
|34,4249
|% -0,40
|
|Frank
|30,7219
|30,9070
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1785
|7,2145
|% 0,10
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-6,83
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.674
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.176
|11.275
|129,00
|
|Yarım
|5.592
|5.664
|65,00
|
|Çeyrek
|2.796
|2.832
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,92
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 04 kaybederek (% -0.78 ) 6, 605
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, QNBFL, EKIZ, MIATK, GLBMD, EMKEL, KTLEV, OYAYO, TETMT, IZFAS
-
17:59
SMRTG, EUKYO, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BRKVY, TSPOR, AKCNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 490 adet işlem