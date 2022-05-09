***SUNTK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
09.05.2022 14:22
***SUNTK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [SUNTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027740
BIST
14:292.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,52
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:2915,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0901
|Açılış
|: 15,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0405
En Düşük
14,9241
14:2915,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0936
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8678
En Düşük
15,7132
14:29898,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,31
|Açılış
|: 898,90
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:29
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|16.974.288
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.799
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.778.283
|% 9,94
|
|DEVA
|36,34
|115.415.923
|% -8,32
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,17
|18.256.709
|% -5,08
|
|ALGYO
|35,84
|48.936.836
|% -4,63
|
|DAGHL
|20,00
|2.187.554
|% -4,49
|
|THYAO
|42,36
|2.527.226.554
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,07
|2.148.853.754
|% 3,81
|
|SISE
|19,47
|1.798.588.184
|% 0,41
|
|EREGL
|33,08
|1.327.359.902
|% 0,43
|
|TUPRS
|244,50
|1.301.263.101
|% -4,19
|
|EKGYO
|2,67
|602.415.131
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,07
|2.148.853.754
|% 3,81
|
|YKBNK
|4,77
|581.845.915
|% -1,45
|
|KARSN
|5,56
|568.953.847
|% 2,21
|
|SISE
|19,47
|1.798.588.184
|% 0,41
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0230
|15,0351
|% 0,60
|
|Euro
|15,8471
|15,8678
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,4961
|18,5888
|% 0,62
|
|Frank
|15,0811
|15,1719
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9967
|4,0168
|% 0,64
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-25,30
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-7,38
|
|Cumhuriyet
|6.050
|6.142
|-62,00
|
|Tam
|6.028
|6.181
|-54,16
|
|Yarım
|2.913
|2.990
|-26,21
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,10
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,39
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44XU100
Endeks 2, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 22, 856.00 milyon TL de
-
14:44RNPOL
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 14.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 999 adet işlem
-
14:43ORGE
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 191, 562 adet işlem
-
14:41CRDFA
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 105 adet işlem
-
14:40BJKAS
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 471, 184 adet işlem