***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2022 12:50
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 01.01.2022 - 31.12.2022 yılı hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040280
BIST
13:572.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -14,29
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
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2.422
En Düşük
2.383
13:5716,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 16,7000
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|Önceki Kapanış
|: 16,7100
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16,7695
En Düşük
16,5228
13:5717,3348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
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|Açılış
|: 17,3900
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|Önceki Kapanış
|: 17,5250
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17,5098
En Düşük
17,2330
13:57967,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,42
|Açılış
|: 967,58
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler13:55
|KRSTL
|7,70
|4.619.515
|% 9,84
|
|RTALB
|7,42
|88.962.889
|% 9,28
|
|ALMAD
|3,11
|1.187.998
|% 9,12
|
|YGGYO
|22,58
|5.929.376
|% 8,45
|
|BMSCH
|10,65
|82.590.807
|% 7,58
|
|LIDFA
|11,34
|29.705.895
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.115.845
|% -9,98
|
|BERA
|14,80
|355.042.218
|% -6,98
|
|BASCM
|3,52
|228.588
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|130.352
|% -6,81
|
|THYAO
|45,90
|2.194.195.810
|% -0,61
|
|SISE
|21,50
|2.068.276.758
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,70
|725.489.805
|% 6,72
|
|EREGL
|26,64
|721.148.574
|% 0,38
|
|KRDMD
|11,05
|593.578.806
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,70
|725.489.805
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,31
|452.937.120
|% 0,47
|
|ODAS
|2,85
|295.476.735
|% -1,72
|
|SISE
|21,50
|2.068.276.758
|% 3,97
|
|TSKB
|1,95
|188.504.041
|% -3,47
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6335
|16,6467
|% 0,05
|
|Euro
|17,3137
|17,3429
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,0759
|20,1766
|% -0,20
|
|Frank
|17,2576
|17,3616
|% -0,59
|
|Riyal
|4,4159
|4,4381
|% -0,16
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,95
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|6.482
|6.579
|-20,00
|
|Tam
|6.469
|6.556
|-85,00
|
|Yarım
|3.166
|3.206
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.602
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,51
|