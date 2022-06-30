Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

30.06.2022 12:50
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 30.06.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 01.01.2022 - 31.12.2022 yılı hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040280


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:572.388
Değişim :  -0,59% |  -14,29
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.422 En Düşük
2.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRSTL 7,70 4.619.515 % 9,84  
RTALB 7,42 88.962.889 % 9,28  
ALMAD 3,11 1.187.998 % 9,12  
YGGYO 22,58 5.929.376 % 8,45  
BMSCH 10,65 82.590.807 % 7,58  
daha fazla
13:55 Alış Satış %  
Dolar 16,6335 16,6467 % 0,05  
Euro 17,3137 17,3429 % -0,26  
Sterlin 20,0759 20,1766 % -0,20  
Frank 17,2576 17,3616 % -0,59  
Riyal 4,4159 4,4381 % -0,16  
daha fazla
13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -6,95  
Altın Gr. 967 967 -5,91  
Cumhuriyet 6.482 6.579 -20,00  
Tam 6.469 6.556 -85,00  
Yarım 3.166 3.206 -41,00  
Çeyrek 1.586 1.602 -21,00  
Gümüş.Ons 20,42 20,45 -0,31  
Gümüş Gr. 10,97 10,99 -0,12  
B. Petrol 112 112 -0,51  
Seans Raporu 13:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru