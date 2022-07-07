***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.07.2022 16:46
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2022
Tescil Tarihi
04.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.07.2022 - 10615
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Member, Crowe Global)
Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 30.06.2022 tarihli Genel Kurul kararı Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 07.07.2022 tarih ve 10615 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043141
BIST
17:132.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,08
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:1317,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0532
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:1317,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0586
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:13968,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,26
|Açılış
|: 968,97
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:11
|IZFAS
|2,47
|3.272.012
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.404.568
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.224.590
|% 9,94
|
|FONET
|13,92
|26.315.443
|% 9,87
|
|YAYLA
|4,77
|62.887.466
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,90
|3.667.840
|% -3,48
|
|SANEL
|7,94
|172.531
|% -2,58
|
|ODAS
|2,84
|306.307.193
|% 2,53
|
|OYAKC
|13,05
|287.161.304
|% 4,40
|
|PGSUS
|182,40
|249.400.246
|% -0,65
|
|GESAN
|47,42
|205.035.734
|% 2,69
|
|BERA
|15,22
|179.686.930
|% 3,26
|
|ODAS
|2,84
|306.307.193
|% 2,53
|
|OYAKC
|13,05
|287.161.304
|% 4,40
|
|MOBTL
|1,72
|32.216.946
|% 0,58
|
|HLGYO
|2,16
|37.134.141
|% 0,47
|
|YAYLA
|4,77
|62.887.466
|% 9,66
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2578
|17,2647
|% 0,29
|
|Euro
|17,5888
|17,6003
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,6169
|20,7202
|% 0,76
|
|Frank
|17,6498
|17,7561
|% -0,06
|
|Riyal
|4,5772
|4,6002
|% 0,11
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|9,83
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.501
|6.591
|-17,00
|
|Yarım
|3.182
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,48
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,54
|