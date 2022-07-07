***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.06.2022Tescil Tarihi04.07.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.07.2022 - 10615AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzereHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Member, Crowe Global)Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 30.06.2022 tarihli Genel Kurul kararı Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 07.07.2022 tarih ve 10615 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043141BIST