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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.07.2022 16:46
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2022
Tescil Tarihi
04.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.07.2022 - 10615
Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Member, Crowe Global)
 Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 30.06.2022 tarihli Genel Kurul kararı Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 07.07.2022 tarih ve 10615 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043141


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Yarım 3.182 3.223 -8,00  
Çeyrek 1.594 1.611 -4,00  
Gümüş.Ons 19,46 19,48 0,26  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 0,15  
B. Petrol 105 105 4,54  
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