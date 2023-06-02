***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.06.2023 12:19
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.05.2023
Tescil Tarihi
02.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.06.2023 - 10844
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 31.05.2023 tarihli Genel Kurul kararı Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 02.06.2023 tarih ve 10844 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155564
BIST
15:225.099
En Düşük
|Değişim
|: 2,82%
|| 139,66
|Açılış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:22
|TKFEN
|33,46
|193.420.896
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|148.789.591
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,00
|47.174.810
|% 8,97
|
|GLCVY
|24,12
|23.894.199
|% 8,65
|
|MARKA
|11,26
|3.668.722
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.551.887
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|433.064.239
|% -9,94
|
|YYAPI
|2,74
|143.597.946
|% -4,86
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|THYAO
|149,10
|4.543.707.353
|% 1,43
|
|GARAN
|28,74
|3.825.121.579
|% 5,90
|
|ISCTR
|12,18
|3.265.598.804
|% 6,84
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|AKBNK
|17,42
|2.753.294.402
|% 6,61
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|YKBNK
|11,44
|2.660.621.663
|% 8,64
|
|ISCTR
|12,18
|3.265.598.804
|% 6,84
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|YKBNK
|11,44
|2.660.621.663
|% 8,64
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|EKGYO
|7,37
|1.437.710.438
|% 1,80
|
|SKBNK
|2,52
|473.155.004
|% 4,56
|
|AKBNK
|17,42
|2.753.294.402
|% 6,61
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8787
|20,8861
|% 0,39
|
|Euro
|22,5026
|22,5488
|% 0,15
|
|Sterlin
|26,0661
|26,1968
|% 0,37
|
|Frank
|22,9368
|23,0750
|% 0,30
|
|Riyal
|5,5503
|5,5781
|% 0,39
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.979
|1.980
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.329
|1.329
|6,60
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.972
|9.206
|-74,07
|
|Yarım
|4.409
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.263
|-27,00
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|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,07
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|B. Petrol
|75,62
|75,62
|1,32
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