***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
30.06.2022 13:14
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan bilgilendirme politikasına ekte yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040285
BIST
14:292.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -26,98
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:2916,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0454
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:2917,3637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0240
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:29971,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,99
|Açılış
|: 971,01
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:29
|RTALB
|7,46
|98.576.821
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,82
|7.370.219
|% 9,61
|
|ALMAD
|3,11
|1.632.535
|% 9,12
|
|BMSCH
|10,65
|86.787.512
|% 7,58
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.154.222
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.187.215
|% -9,98
|
|BERA
|14,67
|382.722.203
|% -7,79
|
|BASCM
|3,52
|323.179
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|45,64
|2.350.756.540
|% -1,17
|
|SISE
|21,48
|2.240.849.845
|% 3,87
|
|EREGL
|26,50
|820.952.591
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,70
|756.660.508
|% 6,72
|
|KRDMD
|10,99
|625.474.890
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,70
|756.660.508
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,29
|481.801.060
|% 0,00
|
|ODAS
|2,80
|322.142.060
|% -3,45
|
|SISE
|21,48
|2.240.849.845
|% 3,87
|
|TSKB
|1,95
|194.209.456
|% -3,47
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6697
|16,6836
|% 0,27
|
|Euro
|17,3307
|17,3637
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,1250
|20,2259
|% 0,04
|
|Frank
|17,3270
|17,4314
|% -0,19
|
|Riyal
|4,4277
|4,4499
|% 0,11
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,61
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-26,00
|
|Tam
|6.479
|6.572
|-69,00
|
|Yarım
|3.171
|3.213
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.606
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,50
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|-0,15
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,58
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44AGHOL
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 46.76 lira fiyatla işlem gören hissede 856, 931 adet işlem
-
14:43KNFRT
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 6.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 126, 816 adet işlem
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 43 kaybederek (% -1.13 ) 2, 574
-
14:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ODAS
-
14:42XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 19, 215.00 milyon TL de