***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan bilgilendirme politikasına ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040285BIST