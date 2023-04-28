***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulumuzun 28.04.2023 tarih ve 2023/15 sayılı kararı ile güncellenmiş olup, güncellenen bu politika hakkında 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Güncel Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142695BIST