***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi07/12/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMyth Yapay Zeka ve Tekstil A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılım ve program geliştirmeEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.744.180 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.12.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı420 TLBeher Payın Alış Fiyatı833,73 TLToplam Tutar350.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%0,77Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%0,77Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%0,77Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0001İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0002Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÜrün geliştirme süreçlerini kısaltıp, operasyon verimliliğini arttırması suretiyle olumlu etkilemesi beklenmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSermaye artırımı ile yeni ihraç edilen payların devriKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildirVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/12/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBelirlenen primli fiyat üzerindenDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuluçka girişimine yatırım şeklinde gerçekleştirilmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, yapay zeka kullanarak desen tasarımı yapmaya imkan sağlayan bir teknoloji şirketi olan Myth Yapay Zeka ve Tekstil A.Ş. kuluçka girişimine yatırım yapma amacı ile 07.12.2022 tarihinde söz konusu şirketle ön protokol imzaladığı hususu 07.12.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Taraflar 350.000 TL tutarındaki Hissedarlar Sözleşmesini 21.12.2022 tarihinde imzalamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088980BIST