***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.492.580 -3.970.841 -3.805.633 82.970.376 -9.820.142 2.916.669 78.421.471 97.224.266 305.379.367 10.074.933 315.454.300Transferler3.805.633 87.973.186 -97.224.266Dönem Karı (Zararı)476.550 20.532.253 21.008.803 -106.160 20.902.643Kar Payları-44.705.882 -44.705.882 0 -44.705.882Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)100 -2.053.176 137.128 -431.855 431.855 -1.915.948 1.916.048 100Dönem Sonu Bakiyeler39.492.580 -3.970.841 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 80.917.200 0 -9.683.014 0 0 0 0 0 3.393.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -431.855 0 122.120.630 20.532.253 0 279.766.340 11.884.821 291.651.161Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 -3.970.841 118.444.353 -11.876.714 6.703.057 45.249.743 208.867.490 506.744.768 14.716.618 521.461.386Transferler208.867.490 -208.867.490 0Dönem Karı (Zararı)101.971.166 101.971.166 2.636.749 104.607.915Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)990.009 990.009 0 990.009Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 -3.970.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.444.353 0 -11.876.714 0 0 0 0 0 7.693.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.117.233 101.971.166 0 609.705.943 17.353.367 627.059.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-157.261.019 -8.959.979Dönem Karı (Zararı)104.607.915 20.426.093Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)104.607.915 20.426.093Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.149.902 19.414.232Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.789.501 6.460.737Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler798.197 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 798.197 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler388.602 2.405.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 5.377.087 2.971.705Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.988.485 -565.838Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.676.591 998.508Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.495.053 -3.112.615Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.171.644 4.111.123Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler990.009 476.550Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28.957.328 7.156.522Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.450.326 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.450.326 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 1.916.048İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-283.871.329 -26.821.175Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-79.201.607 -45.366.041İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -18.482.140 -28.190.587İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -60.719.467 -17.175.454Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.782.073 9.336.322İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.400.953 9.668.891İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.381.120 -332.569Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -121.056.672 -27.726.469Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.862.186 4.752.825Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.486.293 -2.872.129İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 0 20.028.794İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -71.486.293 -22.900.923Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.744.777 442.922Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler418.261 602.535İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -6.177.457İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)418.261 6.779.992Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.923.520 549.373İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.569.056 33.459.487Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.569.056 -9.757.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 43.216.767Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-135.113.512 13.019.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -1.293.991 -1.082.279Vergi İadeleri (Ödemeleri)-20.853.516 -20.896.850YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.273.407 -8.872.375Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.664.290 1.523.657Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 5.664.290 1.523.657Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.937.697 -10.396.032Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -6.466.076 -712.363Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -7.471.621 -9.683.669FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.669.394 -4.008.152Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 100Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 100Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri92.503.553 136.935.863Kredilerden Nakit Girişleri92.503.553 136.935.863Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-76.517.794 -96.859.343Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-76.517.794 -96.859.343Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.417.202 0Ödenen Temettüler0 -44.705.882Ödenen Faiz-1.394.216 -2.389.817Alınan Faiz2.495.053 3.010.927YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-149.865.032 -21.840.506NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-149.865.032 -21.840.506DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 498.868.286 345.194.730DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 349.003.254 323.354.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 349.003.254 498.868.286Ticari Alacaklar475.850.354 399.623.116İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 41.084.501 22.602.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 434.765.853 377.020.755Diğer Alacaklar48.208.817 27.426.744İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 39.618.825 23.217.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.589.992 4.208.872Stoklar5 505.058.518 384.001.846Peşin Ödenmiş Giderler29.198.634 21.336.448İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.198.634 21.336.448Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar65.685 1.258.182Diğer Dönen Varlıklar15.091.813 7.522.757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15.091.813 7.522.757ARA TOPLAM1.422.477.075 1.340.037.379TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.422.477.075 1.340.037.379DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11.856.352 9.680.180İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 11.856.352 9.680.180Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 97.000.000 97.000.000Maddi Duran Varlıklar7 308.049.509 316.635.744Arazi ve Arsalar92.700.000 92.700.000Binalar92.469.944 92.500.000Tesis, Makine ve Cihazlar104.957.220 98.305.868Taşıtlar1.439.483 1.562.598Mobilya ve Demirbaşlar9.960.802 9.580.451Özel Maliyetler5.203.409 5.348.957Yapılmakta Olan Yatırımlar1.318.651 16.637.870Kullanım Hakkı Varlıkları6.678.130 7.382.913Maddi Olmayan Duran Varlıklar63.486.979 53.261.026Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 63.486.979 53.261.026TOPLAM DURAN VARLIKLAR487.070.970 483.959.863TOPLAM VARLIKLAR1.909.548.045 1.823.997.242KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar203.121.938 238.392.365İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar203.121.938 238.392.365Banka Kredileri15 203.121.938 238.392.365Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları218.465.331 133.534.991İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 218.465.331 133.534.991Banka Kredileri218.465.331 133.534.991Ticari Borçlar550.984.136 622.470.429İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 550.984.136 622.470.429Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.393.915 10.649.138Diğer Borçlar5.740.173 5.321.912İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.353 1.353İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.738.820 5.320.559Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.482.586 4.559.066İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.482.586 4.559.066Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24.104.206 21.965.305Kısa Vadeli Karşılıklar13.653.976 16.272.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 11.845.506 9.475.231Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.808.470 6.796.955ARA TOPLAM1.054.946.261 1.053.165.392TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.054.946.261 1.053.165.392UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar198.604.082 226.918.006İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar198.604.082 226.918.006Banka Kredileri15 198.604.082 226.918.006Uzun Vadeli Karşılıklar17.737.737 16.024.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 17.737.737 16.024.916Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.200.655 6.427.542TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER227.542.474 249.370.464TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.282.488.735 1.302.535.856ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar609.705.943 506.744.768Ödenmiş Sermaye10 120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 -3.970.841 -3.970.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)106.567.639 106.567.639Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)106.567.639 106.567.639Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)118.444.353 118.444.353Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.876.714 -11.876.714Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.693.066 6.703.057Yabancı Para Çevrim Farkları7.693.066 6.703.057Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.327.680 23.327.680Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları254.117.233 45.249.743Net Dönem Karı veya Zararı14 101.971.166 208.867.490Kontrol Gücü Olmayan Paylar17.353.367 14.716.618TOPLAM ÖZKAYNAKLAR627.059.310 521.461.386TOPLAM KAYNAKLAR1.909.548.045 1.823.997.242Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 839.739.620 356.247.008Satışların Maliyeti11 -655.308.915 -290.209.338TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)184.430.705 66.037.670BRÜT KAR (ZARAR)184.430.705 66.037.670Genel Yönetim Giderleri-29.925.554 -12.231.902Pazarlama Giderleri-30.790.201 -12.329.056Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.426.105 -347.472Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 472.739.997 32.501.021Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -439.403.061 -35.392.901ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)155.625.781 38.237.360Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.450.326 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)157.076.107 38.237.360Finansman Gelirleri13 77.188.837 62.599.593Finansman Giderleri13 -100.699.701 -73.254.338SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)133.565.243 27.582.615Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.957.328 -7.156.522Dönem Vergi (Gideri) Geliri-24.184.216 -4.211.911Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.773.112 -2.944.611SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)104.607.915 20.426.093DÖNEM KARI (ZARARI)104.607.915 20.426.093Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.636.749 -106.160Ana Ortaklık Payları101.971.166 20.532.253Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,85000000 0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,85000000 0,17000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar990.009 476.550Yabancı Para Çevrim Farkları990.009 476.550DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)990.009 476.550TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.597.924 20.902.643Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.636.749 -106.160Ana Ortaklık Payları102.961.175 21.008.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034111BIST