***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
02.06.2022 04:55
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
39.492.580 -3.970.841 -3.805.633 82.970.376 -9.820.142 2.916.669 78.421.471 97.224.266 305.379.367 10.074.933 315.454.300
Transferler
3.805.633 87.973.186 -97.224.266
Dönem Karı (Zararı)
476.550 20.532.253 21.008.803 -106.160 20.902.643
Kar Payları
-44.705.882 -44.705.882 0 -44.705.882
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
100 -2.053.176 137.128 -431.855 431.855 -1.915.948 1.916.048 100
Dönem Sonu Bakiyeler
39.492.580 -3.970.841 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 80.917.200 0 -9.683.014 0 0 0 0 0 3.393.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -431.855 0 122.120.630 20.532.253 0 279.766.340 11.884.821 291.651.161
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 -3.970.841 118.444.353 -11.876.714 6.703.057 45.249.743 208.867.490 506.744.768 14.716.618 521.461.386
Transferler
208.867.490 -208.867.490 0
Dönem Karı (Zararı)
101.971.166 101.971.166 2.636.749 104.607.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
990.009 990.009 0 990.009
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 -3.970.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.444.353 0 -11.876.714 0 0 0 0 0 7.693.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.117.233 101.971.166 0 609.705.943 17.353.367 627.059.310
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.261.019 -8.959.979
Dönem Karı (Zararı)
104.607.915 20.426.093
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
104.607.915 20.426.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.149.902 19.414.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.789.501 6.460.737
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
798.197 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 798.197 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
388.602 2.405.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.377.087 2.971.705
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.988.485 -565.838
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.676.591 998.508
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.495.053 -3.112.615
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.171.644 4.111.123
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
990.009 476.550
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.957.328 7.156.522
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.450.326 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.450.326 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.916.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-283.871.329 -26.821.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.201.607 -45.366.041
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -18.482.140 -28.190.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -60.719.467 -17.175.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.782.073 9.336.322
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.400.953 9.668.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.381.120 -332.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -121.056.672 -27.726.469
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.862.186 4.752.825
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.486.293 -2.872.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 20.028.794
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -71.486.293 -22.900.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.744.777 442.922
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
418.261 602.535
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -6.177.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
418.261 6.779.992
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.923.520 549.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.569.056 33.459.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.569.056 -9.757.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 43.216.767
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-135.113.512 13.019.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.293.991 -1.082.279
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.853.516 -20.896.850
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.273.407 -8.872.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.664.290 1.523.657
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 5.664.290 1.523.657
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.937.697 -10.396.032
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -6.466.076 -712.363
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.471.621 -9.683.669
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.669.394 -4.008.152
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 100
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.503.553 136.935.863
Kredilerden Nakit Girişleri
92.503.553 136.935.863
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.517.794 -96.859.343
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.517.794 -96.859.343
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.417.202 0
Ödenen Temettüler
0 -44.705.882
Ödenen Faiz
-1.394.216 -2.389.817
Alınan Faiz
2.495.053 3.010.927
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-149.865.032 -21.840.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-149.865.032 -21.840.506
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 498.868.286 345.194.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 349.003.254 323.354.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 349.003.254 498.868.286
Ticari Alacaklar
475.850.354 399.623.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 41.084.501 22.602.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 434.765.853 377.020.755
Diğer Alacaklar
48.208.817 27.426.744
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 39.618.825 23.217.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.589.992 4.208.872
Stoklar
5 505.058.518 384.001.846
Peşin Ödenmiş Giderler
29.198.634 21.336.448
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.198.634 21.336.448
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
65.685 1.258.182
Diğer Dönen Varlıklar
15.091.813 7.522.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.091.813 7.522.757
ARA TOPLAM
1.422.477.075 1.340.037.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.422.477.075 1.340.037.379
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
11.856.352 9.680.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.856.352 9.680.180
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 97.000.000 97.000.000
Maddi Duran Varlıklar
7 308.049.509 316.635.744
Arazi ve Arsalar
92.700.000 92.700.000
Binalar
92.469.944 92.500.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
104.957.220 98.305.868
Taşıtlar
1.439.483 1.562.598
Mobilya ve Demirbaşlar
9.960.802 9.580.451
Özel Maliyetler
5.203.409 5.348.957
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.318.651 16.637.870
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.678.130 7.382.913
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
63.486.979 53.261.026
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 63.486.979 53.261.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
487.070.970 483.959.863
TOPLAM VARLIKLAR
1.909.548.045 1.823.997.242
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
203.121.938 238.392.365
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
203.121.938 238.392.365
Banka Kredileri
15 203.121.938 238.392.365
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
218.465.331 133.534.991
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 218.465.331 133.534.991
Banka Kredileri
218.465.331 133.534.991
Ticari Borçlar
550.984.136 622.470.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 550.984.136 622.470.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.393.915 10.649.138
Diğer Borçlar
5.740.173 5.321.912
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.353 1.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.738.820 5.320.559
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.482.586 4.559.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.482.586 4.559.066
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24.104.206 21.965.305
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.653.976 16.272.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 11.845.506 9.475.231
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.808.470 6.796.955
ARA TOPLAM
1.054.946.261 1.053.165.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.054.946.261 1.053.165.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
198.604.082 226.918.006
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
198.604.082 226.918.006
Banka Kredileri
15 198.604.082 226.918.006
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.737.737 16.024.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 17.737.737 16.024.916
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.200.655 6.427.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
227.542.474 249.370.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.282.488.735 1.302.535.856
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
609.705.943 506.744.768
Ödenmiş Sermaye
10 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 -3.970.841 -3.970.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
106.567.639 106.567.639
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
106.567.639 106.567.639
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
118.444.353 118.444.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.876.714 -11.876.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.693.066 6.703.057
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.693.066 6.703.057
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.327.680 23.327.680
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
254.117.233 45.249.743
Net Dönem Karı veya Zararı
14 101.971.166 208.867.490
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.353.367 14.716.618
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
627.059.310 521.461.386
TOPLAM KAYNAKLAR
1.909.548.045 1.823.997.242
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 839.739.620 356.247.008
Satışların Maliyeti
11 -655.308.915 -290.209.338
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
184.430.705 66.037.670
BRÜT KAR (ZARAR)
184.430.705 66.037.670
Genel Yönetim Giderleri
-29.925.554 -12.231.902
Pazarlama Giderleri
-30.790.201 -12.329.056
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.426.105 -347.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 472.739.997 32.501.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -439.403.061 -35.392.901
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
155.625.781 38.237.360
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.450.326 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
157.076.107 38.237.360
Finansman Gelirleri
13 77.188.837 62.599.593
Finansman Giderleri
13 -100.699.701 -73.254.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
133.565.243 27.582.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.957.328 -7.156.522
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-24.184.216 -4.211.911
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.773.112 -2.944.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
104.607.915 20.426.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
104.607.915 20.426.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.636.749 -106.160
Ana Ortaklık Payları
101.971.166 20.532.253
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,85000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,85000000 0,17000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
990.009 476.550
Yabancı Para Çevrim Farkları
990.009 476.550
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
990.009 476.550
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.597.924 20.902.643
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.636.749 -106.160
Ana Ortaklık Payları
102.961.175 21.008.803
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034111
BIST