***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.08.2022 18:16
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5. Maddesinin uyarınca hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057841
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
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|Önceki Kapanış
|: 3.062
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3.132
En Düşük
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18:0518,1129
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|: 0,26%
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|Açılış
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|: 18,2300
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En Düşük
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1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1108
|18,1129
|% 0,26
|
|Euro
|18,0676
|18,0811
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,3825
|21,4897
|% 0,99
|
|Frank
|18,7161
|18,8289
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8086
|4,8327
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|13,29
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|12,01
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.850
|6.919
|37,00
|
|Yarım
|3.338
|3.383
|18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,18
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,15
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|B. Petrol
|100
|100
|3,05
|