***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2022, 23.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5. Maddesinin uyarınca hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080172BIST