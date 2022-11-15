***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
15.11.2022 19:03
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022, 23.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5. Maddesinin uyarınca hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080172
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0998
|Açılış
|: 19,4900
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|Önceki Kapanış
|: 19,2300
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19,5094
En Düşük
19,1707
18:001.059,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.059,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6044
|18,6061
|% 0,01
|
|Euro
|19,3057
|19,3233
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,0321
|22,1426
|% 1,05
|
|Frank
|19,6100
|19,7281
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,10
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.023
|7.160
|26,00
|
|Yarım
|3.411
|3.500
|12,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,86
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|0,08
|
Seans Raporu
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