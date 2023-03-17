***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
17.03.2023 18:12
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022, 23.08.2022, 15.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5. Maddesinin uyarınca hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125963
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
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5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 19,2350
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|Önceki Kapanış
|: 19,2100
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En Düşük
18,9692
18:0520,2903
En Yüksek
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|: 0,75%
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|Açılış
|: 20,4500
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|Önceki Kapanış
|: 20,3400
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En Düşük
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18:051.198,75
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
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1.200,71
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0049
|19,0113
|% 0,12
|
|Euro
|20,2792
|20,2903
|% 0,75
|
|Sterlin
|23,0762
|23,1919
|% 0,58
|
|Frank
|20,3953
|20,5181
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0448
|5,0701
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|44,37
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.199
|25,73
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.042
|8.137
|151,00
|
|Yarım
|3.942
|3.982
|74,00
|
|Çeyrek
|1.971
|1.991
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,30
|
|B. Petrol
|72,86
|72,86
|-1,84
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