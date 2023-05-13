***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
13.05.2023 12:46
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022, 23.08.2022, 15.11.2022, 17.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5. Maddesinin uyarınca hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151174
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
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En Düşük
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|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
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|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
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|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
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|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
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|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
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|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
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|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
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|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
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|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
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|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
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|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
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|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
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|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
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|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5724
|19,5827
|% 0,18
|
|Euro
|21,3331
|21,3570
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,3148
|24,4368
|% -0,28
|
|Frank
|21,7164
|21,8472
|% -0,26
|
|Riyal
|5,2089
|5,2350
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.011
|2.011
|-3,99
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.266
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.759
|4.981
|117,00
|
|Çeyrek
|2.372
|2.483
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,08
|15,09
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|-0,79
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