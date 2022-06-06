***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.06.2022 tarihli 2022/23 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan Şirketimizin "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ekte yer aldığı şekilde tadiline ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035007BIST