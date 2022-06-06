***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
06.06.2022 19:51
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
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Açıklamalar
Şirketimizin 06.06.2022 tarihli 2022/23 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan Şirketimizin "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ekte yer aldığı şekilde tadiline ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035007
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 46,87
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.654
En Düşük
2.620
18:0516,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1575
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6045
En Düşük
15,9954
18:0517,7571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1603
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
18:05981,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,15
|Açılış
|: 981,35
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|62,70
|4.630.063
|% 10,00
|
|ERCB
|37,62
|71.906.795
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,25
|57.032.567
|% 10,00
|
|DAGHL
|29,70
|12.005.240
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.475.970
|% 9,99
|
|MZHLD
|79,90
|6.105.606
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,03
|117.483.905
|% -8,99
|
|YGGYO
|25,72
|4.817.288
|% -3,60
|
|SANFM
|33,80
|15.730.340
|% -3,26
|
|HEDEF
|6,71
|36.042.531
|% -3,17
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% -0,25
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,87
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 7,17
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 5,09
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 3,24
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 2,89
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 6,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5685
|16,5886
|% 1,06
|
|Euro
|17,7368
|17,7982
|% 1,14
|
|Sterlin
|20,7171
|20,8210
|% 1,37
|
|Frank
|17,0016
|17,1040
|% 0,07
|
|Riyal
|4,4043
|4,4264
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-9,49
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,83
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,21
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
-
17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında