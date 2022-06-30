Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge

30.06.2022 13:17
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İç Yönerge

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Genel Kurul'un çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergeye ekte yer verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040289


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:122.394
Değişim :  -0,31% |  -7,54
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.422 En Düşük
2.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGGYO 22,90 3.966.765 % 9,99  
BMSCH 10,76 77.772.287 % 8,69  
RTALB 7,32 80.177.493 % 7,81  
BEYAZ 9,63 39.242.655 % 7,60  
PEGYO 1,86 26.883.154 % 7,51  
daha fazla
13:10 Alış Satış %  
Dolar 16,6139 16,6263 % -0,07  
Euro 17,3191 17,3411 % -0,27  
Sterlin 20,1496 20,2507 % 0,16  
Frank 17,3119 17,4162 % -0,28  
Riyal 4,4286 4,4508 % 0,13  
daha fazla
13:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 -5,99  
Altın Gr. 972 972 -1,18  
Cumhuriyet 6.489 6.587 -12,00  
Tam 6.484 6.568 -73,00  
Yarım 3.174 3.212 -35,00  
Çeyrek 1.590 1.605 -18,00  
Gümüş.Ons 20,60 20,63 -0,13  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 -0,05  
B. Petrol 112 112 0,04  
Seans Raporu 13:10
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru