***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
30.06.2022 13:17
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Genel Kurul'un çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergeye ekte yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040289
BIST
13:122.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
13:1216,6310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
13:1217,3499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0378
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
13:12970,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,16
|Açılış
|: 970,83
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler13:10
|YGGYO
|22,90
|3.966.765
|% 9,99
|
|BMSCH
|10,76
|77.772.287
|% 8,69
|
|RTALB
|7,32
|80.177.493
|% 7,81
|
|BEYAZ
|9,63
|39.242.655
|% 7,60
|
|PEGYO
|1,86
|26.883.154
|% 7,51
|
|LIDFA
|11,34
|28.191.507
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.890.145
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|209,00
|16.136.784
|% -6,15
|
|THYAO
|46,08
|2.027.336.923
|% -0,22
|
|SISE
|21,48
|1.807.145.430
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,70
|664.173.032
|% 6,72
|
|EREGL
|26,58
|609.363.178
|% 0,15
|
|KRDMD
|11,03
|561.913.992
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,70
|664.173.032
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,33
|420.464.584
|% 0,93
|
|ODAS
|2,86
|278.510.583
|% -1,38
|
|TSKB
|1,97
|178.793.540
|% -2,48
|
|SISE
|21,48
|1.807.145.430
|% 3,87
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6139
|16,6263
|% -0,07
|
|Euro
|17,3191
|17,3411
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,1496
|20,2507
|% 0,16
|
|Frank
|17,3119
|17,4162
|% -0,28
|
|Riyal
|4,4286
|4,4508
|% 0,13
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-5,99
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-12,00
|
|Tam
|6.484
|6.568
|-73,00
|
|Yarım
|3.174
|3.212
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.605
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,04
|