***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
07.07.2022 17:04
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022- 30.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi, Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil ve 07.07.2022 tarihinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043166
BIST
17:002.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,13
|Açılış
|: 2.412
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|Önceki Kapanış
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2.429
En Düşük
2.404
17:0017,2749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 17,2650
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,1857
17:0017,6243
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler16:58
|IZFAS
|2,47
|3.271.701
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.379.409
|% 9,96
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|SMRTG
|27,44
|112.219.898
|% 9,94
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|KAPLM
|51,65
|40.330.224
|% 9,94
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|FONET
|13,92
|25.879.444
|% 9,87
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|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
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|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
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|AKSGY
|2,92
|19.246.256
|% -3,63
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|KOZAL
|163,70
|643.995.525
|% -3,28
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|DERIM
|5,87
|15.499.211
|% -2,98
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|THYAO
|49,24
|3.307.970.597
|% 1,69
|
|SISE
|21,48
|1.090.069.419
|% 0,56
|
|EREGL
|26,28
|1.058.970.722
|% -1,43
|
|TUPRS
|243,50
|959.479.833
|% -0,53
|
|SASA
|40,92
|701.674.018
|% 1,54
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|EKGYO
|2,83
|631.954.965
|% 2,54
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|YKBNK
|4,32
|614.215.732
|% 3,10
|
|ODAS
|2,84
|305.772.033
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,54
|330.831.822
|% 2,25
|
|AKBNK
|8,11
|578.908.300
|% 2,53
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|16:58
|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,2293
|17,2562
|% 0,24
|
|Euro
|17,5633
|17,6430
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,6435
|20,7470
|% 0,89
|
|Frank
|17,6632
|17,7696
|% 0,01
|
|Riyal
|4,5804
|4,6034
|% 0,18
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|16:58
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.747
|1.747
|8,49
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|Altın Gr.
|967
|967
|4,76
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|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.489
|6.580
|-28,00
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|Yarım
|3.176
|3.218
|-13,00
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|Çeyrek
|1.591
|1.608
|-7,00
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|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,26
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|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,14
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|B. Petrol
|105
|105
|4,24
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