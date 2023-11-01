***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
01.11.2023 10:08
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde, 135.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 339.000.000 TL'si Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle, 474.600.000 TL'ye arttırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212773
BIST
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14:187.387
En Düşük
|Değişim
|: -1,69%
|| -126,90
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.387
En Yüksek
7.598
14:1828,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0331
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3350
En Düşük
28,2395
14:1829,8940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0610
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8651
14:181.806,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.806,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|ISBTR
|539.000,00
|2.687.000
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.870,00
|4.860.598
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.991.601
|% 9,98
|
|ISMEN
|38,18
|1.958.805.540
|% -10,00
|
|MIATK
|723,60
|3.009.564.942
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.408.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.983.498
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.641.709
|% -10,00
|
|TABGD
|182,10
|5.756.587.288
|% -4,31
|
|THYAO
|212,60
|4.115.533.362
|% -2,16
|
|TUPRS
|143,00
|3.631.336.299
|% 0,78
|
|MIATK
|723,60
|3.009.564.942
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.958.805.540
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,07
|751.490.291
|% -4,34
|
|GSRAY
|8,40
|893.270.798
|% -4,00
|
|EKGYO
|6,39
|667.725.902
|% -2,59
|
|ODAS
|11,35
|1.049.966.295
|% -3,90
|
|YKBNK
|17,00
|943.704.974
|% -1,39
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2976
|28,3611
|% 0,21
|
|Euro
|29,8808
|29,8904
|% -0,22
|
|Sterlin
|34,2722
|34,4441
|% 0,01
|
|Frank
|31,0403
|31,2273
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5303
|7,5681
|% 0,14
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-0,22
|
|Altın Gr.
|1.807
|1.807
|1,69
|
|Cumhuriyet
|12.205
|12.390
|-65,00
|
|Tam
|11.967
|12.039
|42,00
|
|Yarım
|6.002
|6.045
|22,00
|
|Çeyrek
|2.992
|3.022
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,67
|-0,13
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|1,37
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31BOBET
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 36.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 062, 288 adet işlem
-
14:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, BIMAS, TCELL
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 48 kaybederek (% -1.15 ) 6, 423
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, ISKUR, KSTUR, DGATE, VRGYO, ISBTR, YONGA, DOBUR, EKIZ
-
14:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TETMT, UZERB, EMNIS, VANGD, INTEM, METUR, MIATK, MRSHL, YAPRK, ISMEN