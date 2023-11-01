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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

01.11.2023 10:08
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 600.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde, 135.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 339.000.000 TL'si Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle, 474.600.000 TL'ye arttırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. 
    
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212773


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Tam 11.967 12.039 42,00  
Yarım 6.002 6.045 22,00  
Çeyrek 2.992 3.022 10,00  
Gümüş.Ons 22,65 22,68 -0,19  
Gümüş Gr. 20,66 20,67 -0,13  
B. Petrol 86,39 86,39 1,37  
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