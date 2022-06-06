***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
06.06.2022 19:56
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile ilişkili taraf kapsamına giren Ekoten Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ile arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki alım işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarımıza göre oluşan satışların maliyetine oranının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" kapsamında belirlenen ve kamuyu aydınlatma bakımından açıklama gerektiren eşikler üzerinde olduğu, bu sebeple 2022 yılında da bu kapsamdaki alımlar bakımından geçerli esaslara göre %10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörüldüğünden, anılan ilişkili taraf işlemleri şartlarına ve piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035011
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 46,87
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.654
En Düşük
2.620
18:0516,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1534
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6045
En Düşük
15,9954
18:0517,8059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2091
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
18:05981,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,23
|Açılış
|: 981,43
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|62,70
|4.630.063
|% 10,00
|
|ERCB
|37,62
|71.906.795
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,25
|57.032.567
|% 10,00
|
|DAGHL
|29,70
|12.005.240
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.475.970
|% 9,99
|
|MZHLD
|79,90
|6.105.606
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,03
|117.483.905
|% -8,99
|
|YGGYO
|25,72
|4.817.288
|% -3,60
|
|SANFM
|33,80
|15.730.340
|% -3,26
|
|HEDEF
|6,71
|36.042.531
|% -3,17
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% -0,25
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,87
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 7,17
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 5,09
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 3,24
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 2,89
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 6,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5565
|16,5894
|% 1,07
|
|Euro
|17,7292
|17,7725
|% 1,00
|
|Sterlin
|20,7142
|20,8181
|% 1,35
|
|Frank
|16,9991
|17,1015
|% 0,05
|
|Riyal
|4,4030
|4,4251
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-9,96
|
|Altın Gr.
|981
|981
|4,23
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,21
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
-
17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında