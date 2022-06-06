***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile ilişkili taraf kapsamına giren Ekoten Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ile arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki alım işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarımıza göre oluşan satışların maliyetine oranının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" kapsamında belirlenen ve kamuyu aydınlatma bakımından açıklama gerektiren eşikler üzerinde olduğu, bu sebeple 2022 yılında da bu kapsamdaki alımlar bakımından geçerli esaslara göre %10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörüldüğünden, anılan ilişkili taraf işlemleri şartlarına ve piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035011BIST