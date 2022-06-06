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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.06.2022 19:46
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 06.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUNT00028 Peşin 0,8297074 82,97074 10 0,7467366 74,67366
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 Peşin 0,8297074 82,97074 10 0,7467366 74,67366

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUNT00028 0 0
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 06.06.2022 tarihli 2022/23 numaralı kararı ile, Şirketimizin 2021 yılı TFRS'ye göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları kapsamında, net dağıtılabilir dönem kar tutarı 205.053.341,46 TL olarak ve VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı ise, 124.255.925,26 TL olarak tespit edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı düzenlemeleri uyarınca, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır. Buna göre, Şirket'in azami dağıtabileceği 2021 yılı net dönem karı 124.255.925,26 TL'dir. Yönetim Kurulu olarak, 2021 yılı yasal kayıtlarda bulunan net dağıtılabilir dönem kar tutarının tamamının dağıtılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 135.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.830.127,68
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 256.994.233 173.636.646,38
4. Vergiler ( - ) 45.401.106 42.840.935,58
5. Net Dönem Kârı 211.593.127 130.795.710,8
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 6.539.785,54 6.539.785,54
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 205.053.341,46 124.255.925,26
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 205.053.341,46 124.255.925,26
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 494.440 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 205.547.781,46 124.255.925,26
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.780.000 6.780.000
* Nakit 6.780.000 6.780.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 198.767.781,46 117.475.925,26
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 19.876.778,15 11.747.592,53
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 11.201.050,83 0 5 0,7467 74,67
B Grubu 90.056.448,64 0 44 0,7467 74,67
TOPLAM 101.257.499,47 0 49 0,7467 74,67





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035005


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Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,25 22,27 0,19  
Gümüş Gr. 11,99 12,00 0,24  
B. Petrol 121 121 1,80  
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