***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından alınan 07.09.2022 tarihli 2022/43 sayılı karar ile Şirketimizin, Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ile "kredi derecelendirme" anlaşması imzalamasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061044BIST