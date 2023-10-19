***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi çok yüksek kredi kalitesi kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "AA- (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşılabilir.İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207811BIST