***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
04.08.2022 18:14
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesi, 2121 ada, 11 parsel?de bulunan 11.700 m2 yüzölçümüne sahip fabrika binası ve arsası
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/08/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
-
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
-
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Satış Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın faaliyetlerine etkisi nakit girişi şeklinde olacaktır
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
01.07.2022 / 2022-664
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
83.500.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesi, 2121 ada, 11 parsel'de bulunan 11.700 m2 yüzölçümüne sahip fabrika binası ve arsası ("Gayrimenkul"), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.04.2022 tarihli bülteninde onaylanan Halka Arz İzahname'sinde de belirtildiği üzere, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almakta olup, 31.12.2021 ve 31.03.2022 tarihli bilançosunda yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında sunulmaktadır.
Gayrimenkulün en son değerlemesi Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.07.2022 tarihli 2022-664 sayılı raporu ile yapılmış ve söz konusu Gayrimenkul değeri 83.500.000 TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiştir. Gayrimenkul'ün satış işlemleri ile ilgili olarak, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla görüşmelerde bulunmak, satış kararı almak, satışla ilgili her türlü işlem ve süreci gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz münferit imza yetkililerinden olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk'e yetki verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051994
BIST