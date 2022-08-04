***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiYatırım Amaçlı GayrimenkulSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesi, 2121 ada, 11 parsel?de bulunan 11.700 m2 yüzölçümüne sahip fabrika binası ve arsasıSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/08/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeliİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%2İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Satış KoşullarıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın faaliyetlerine etkisi nakit girişi şeklinde olacaktırElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildirVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası01.07.2022 / 2022-664Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar83.500.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesi, 2121 ada, 11 parsel'de bulunan 11.700 m2 yüzölçümüne sahip fabrika binası ve arsası ("Gayrimenkul"), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.04.2022 tarihli bülteninde onaylanan Halka Arz İzahname'sinde de belirtildiği üzere, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almakta olup, 31.12.2021 ve 31.03.2022 tarihli bilançosunda yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında sunulmaktadır.Gayrimenkulün en son değerlemesi Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.07.2022 tarihli 2022-664 sayılı raporu ile yapılmış ve söz konusu Gayrimenkul değeri 83.500.000 TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiştir. Gayrimenkul'ün satış işlemleri ile ilgili olarak, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla görüşmelerde bulunmak, satış kararı almak, satışla ilgili her türlü işlem ve süreci gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz münferit imza yetkililerinden olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk'e yetki verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051994BIST