***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 19:53
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz izahnamesinde "Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporunda" beyan edilmiş olan, şirketimizin bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sürdürülebilir çevre ve ekosistem için atık su dönüşümü yatırımı kapsamında 2022/2 sayılı, 01.06.2022 tarihli Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu kararı ile üretim sürecinde tüketilen suyun tamamının geri kazanılarak tekrar üretimde kullanılması için arıtma teknolojileri konusunda uzman bir şirket ile iş birliği gerçekleştirilip, 1 Haziran 2022 tarihinde 980.000 Avro + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034098
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,67
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
18:0516,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
18:0517,5120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1097
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,4603
18:05974,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,32
|Açılış
|: 974,71
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|496,60
|84.161.064
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.881.343
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.752
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|18.433.378
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|454.906.969
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|258.114.809
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.542.474
|% -9,97
|
|LIDFA
|7,83
|4.839.797
|% -9,90
|
|MEPET
|3,25
|26.582.091
|% -7,41
|
|METRO
|1,11
|78.393.213
|% -6,72
|
|THYAO
|49,26
|4.048.819.484
|% -1,28
|
|SASA
|37,72
|2.083.099.472
|% 3,40
|
|GARAN
|15,03
|1.989.229.957
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,10
|1.906.897.413
|% 2,72
|
|SISE
|20,96
|1.791.933.272
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.129.349.072
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.439.034.910
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% -0,25
|
|KARSN
|7,27
|1.455.506.722
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,46
|1.598.640.236
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3928
|16,3952
|% 0,00
|
|Euro
|17,4870
|17,5120
|% -0,62
|
|Sterlin
|20,4043
|20,5066
|% -1,02
|
|Frank
|16,9615
|17,0637
|% -0,39
|
|Riyal
|4,3578
|4,3797
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|8,22
|
|Altın Gr.
|975
|975
|5,34
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,19
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL