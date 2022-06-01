***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz izahnamesinde "Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporunda" beyan edilmiş olan, şirketimizin bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sürdürülebilir çevre ve ekosistem için atık su dönüşümü yatırımı kapsamında 2022/2 sayılı, 01.06.2022 tarihli Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu kararı ile üretim sürecinde tüketilen suyun tamamının geri kazanılarak tekrar üretimde kullanılması için arıtma teknolojileri konusunda uzman bir şirket ile iş birliği gerçekleştirilip, 1 Haziran 2022 tarihinde 980.000 Avro + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034098BIST