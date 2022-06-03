***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 19:41
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin halka arz izahnamesinde "Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporunda" beyan edilmiş olan,
sürdürülebilir çevre ve ekosistem için atık su dönüşümü yatırımı ve finansman maliyetinin azaltılması kapsamında sırasıyla 3.6.2022 tarihinde
10.349.799,6 TL ve 2.6.2022 tarihinde
2.511.647,568 TL
tutarındaki fonu
Şirketimizin bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye sermaye avansı olarak aktarmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034704
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0260
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4023
18:0517,6931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05977,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -11,25
|Açılış
|: 977,71
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
976,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4415
|16,4800
|% 0,16
|
|Euro
|17,6270
|17,6931
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,5183
|20,6212
|% -0,59
|
|Frank
|17,0306
|17,1332
|% -0,50
|
|Riyal
|4,3754
|4,3973
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-19,58
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-10,59
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,90
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,23
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,16
|
Seans Raporu
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