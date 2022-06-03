***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz izahnamesinde "Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporunda" beyan edilmiş olan,sürdürülebilir çevre ve ekosistem için atık su dönüşümü yatırımı ve finansman maliyetinin azaltılması kapsamında sırasıyla 3.6.2022 tarihinde10.349.799,6 TL ve 2.6.2022 tarihinde2.511.647,568 TLtutarındaki fonuŞirketimizin bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye sermaye avansı olarak aktarmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034704BIST