***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 18:43
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Günümüzde tekstil ürünlerinin tekstilden tekstile geri dönüşüm oranı yüzde 1'den az miktardadır. 2025 yılından itibaren Avrupa Birliği'nde tekstil atıklarının yüzde 95 oranında geri toplanması hedeflenmekte olup, "Geri Dönüşüm ve Atık Eylem Planı" çalışmalarında, ülkemizde de uzun vadede Avrupa Birliği kriterleri ile aynı oranlara ulaşılması amaçlanmaktadır. Çevreye duyarlı döngüsel iş modellerinin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin izlenebilirliğin artırılması için bu konuda hem tekstil sektöründe hem de farklı sektörlerde çalışmalar yapmış olan Fazla Gıda A.Ş. firmasıyla Şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 13 Haziran 2022 tarihinde işbirliği için bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu işbirliği çerçevesinde, tekstilden tekstile geri dönüşüm oranını artırmayı, kumaş atık yönetimindeki tüm adımların dijital olarak izlenmesinin sağlanmasını, kumaş atıklarının mümkün olan en yüksek katma değer ile yeni ürünlere dönüştürülmesini ve böylece maliyetlere olumlu katkı sağlanmasını hedeflemekteyiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037020
BIST
18:052.510
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|Değişim
|: -1,30%
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1.043,05
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2179
|17,2568
|% 0,86
|
|Euro
|18,0641
|18,1075
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,8993
|21,0041
|% -0,51
|
|Frank
|17,2418
|17,3456
|% -0,03
|
|Riyal
|4,5794
|4,6024
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-42,47
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-15,06
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.716
|6.849
|-91,00
|
|Yarım
|3.297
|3.350
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.674
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,30
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,25
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,59
|