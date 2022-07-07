***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 17:32
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in %94,53 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı olan Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş, ("Ekoten") 14.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket sermayesinin iç kaynaklardan 116.920.889,11 TL ve nakdi olarak 100.079.110,89 TL toplamda 217.000.000 TL daha artırılmak suretiyle 54.000.000,00 TL'den 271.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzca 07.07.2022 tarihinde, Ekoten'in nakit olarak artırılacak sermayesi ile ilgili olarak payımıza düşen 94.603.607,59 TL rüçhan hakkının tamamı ile Ekoten'in diğer pay sahipleri tarafından kullanılmayan 5.474.705,49 TL rüçhan hakkının toplamının Şirketimiz tarafından kullanılmasına, böylelikle toplam 100.078.313,07 TL nakit sermaye artışına ilişkin rüçhan hakkının kesin olarak kullanılarak usulünce ödenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043221
BIST
17:362.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,15
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:3617,2706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0551
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:3617,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0846
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:36968,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,88
|Açılış
|: 968,59
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:36
|KONYA
|1.090,80
|82.707.503
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.356.753
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|116.388.809
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.430.454
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.249.231
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|22.726.735
|% -3,63
|
|KZBGY
|85,85
|3.674.533
|% -3,54
|
|KOZAL
|164,10
|696.569.387
|% -3,04
|
|THYAO
|49,08
|3.534.858.573
|% 1,36
|
|SISE
|21,46
|1.145.046.052
|% 0,47
|
|EREGL
|26,16
|1.126.271.273
|% -1,88
|
|TUPRS
|244,50
|1.106.276.984
|% -0,12
|
|SASA
|40,94
|738.576.291
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,83
|642.353.374
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,32
|635.402.731
|% 3,10
|
|ODAS
|2,84
|307.580.040
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|627.489.577
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,52
|345.028.791
|% 1,80
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2468
|17,2706
|% 0,32
|
|Euro
|17,5823
|17,6326
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,6321
|20,7355
|% 0,83
|
|Frank
|17,6629
|17,7693
|% 0,01
|
|Riyal
|4,5831
|4,6061
|% 0,24
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|7,25
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.492
|6.586
|-22,00
|
|Yarım
|3.178
|3.220
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,15
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:50OYAKC
Yüzde 4.48 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 814, 841 adet işlem
-
17:49FONET
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 005, 701 adet işlem
-
17:48AKSUE
Yüzde 5.23 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 437 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.22 ) 2, 610
-
17:47XU100
Endeks 2, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 20, 775.00 milyon TL de