Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.08.2022 15:18
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Avrupa Komisyonu tarafından 2021 yılında açılan Ufuk Avrupa Ar-Ge Çerçeve Programı kapsamında şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılında yapmış olduğu TORNADO proje başvurusu, fonlanmaya hak kazanmış olup resmi katılım beyanı 08.08.2022 tarihinde Avrupa Komisyonu'na iletilmiştir.
TORNADO Projesi'nde (New Routes of Safe and Sustainable by Design Water and Oil Repellent Biobased Coatings) yeni nesil biyobazlı su itici kimyasallar geliştirilecek ve aralarında tekstilin de bulunduğu farklı sektörlerde doğrulama faaliyetleri yürütülecektir. Proje, sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi ve üretimde yeşil dönüşüm konularına katkı sunacak ve gelecek dönemde şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye önemli bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacaktır.
TORNADO Projesi hibe ve konsorsiyum anlaşmaları ilerleyen günlerde imzalanarak, anlaşma detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052895


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:252.798
Değişim :  1,72% |  47,28
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.803 En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 28.677,00 1.495.263 % 10,00  
NETAS 22,24 42.116.048 % 9,99  
DAPGM 38,96 59.157.997 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.143.022 % 9,98  
PARSN 41,00 118.091.881 % 9,98  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Dolar 17,9398 17,9570 % 0,25  
Euro 18,3092 18,3507 % 0,60  
Sterlin 21,7151 21,8240 % 0,73  
Frank 18,7721 18,8852 % 1,21  
Riyal 4,7616 4,7855 % 0,19  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 10,17  
Altın Gr. 1.030 1.030 7,41  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.916 6.972 -18,00  
Yarım 3.370 3.409 -9,00  
Çeyrek 1.690 1.704 -4,00  
Gümüş.Ons 20,46 20,49 0,58  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 0,34  
B. Petrol 95,07 95,07 0,15  
Seans Raporu 17:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru