***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 15:18
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avrupa Komisyonu tarafından 2021 yılında açılan Ufuk Avrupa Ar-Ge Çerçeve Programı kapsamında şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılında yapmış olduğu TORNADO proje başvurusu, fonlanmaya hak kazanmış olup resmi katılım beyanı 08.08.2022 tarihinde Avrupa Komisyonu'na iletilmiştir.
TORNADO Projesi'nde (New Routes of Safe and Sustainable by Design Water and Oil Repellent Biobased Coatings) yeni nesil biyobazlı su itici kimyasallar geliştirilecek ve aralarında tekstilin de bulunduğu farklı sektörlerde doğrulama faaliyetleri yürütülecektir. Proje, sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi ve üretimde yeşil dönüşüm konularına katkı sunacak ve gelecek dönemde şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye önemli bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacaktır.
TORNADO Projesi hibe ve konsorsiyum anlaşmaları ilerleyen günlerde imzalanarak, anlaşma detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052895
BIST
17:252.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 47,28
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:2517,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:2518,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1094
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
17:251.030,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.030,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:25
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.116.048
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.157.997
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.143.022
|% 9,98
|
|PARSN
|41,00
|118.091.881
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.035.327
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|215.050.227
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|251.566.600
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,54
|28.740.024
|% -8,61
|
|THYAO
|58,75
|4.434.736.313
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,47
|2.438.916.763
|% -0,86
|
|EREGL
|28,58
|1.978.435.928
|% 3,63
|
|SISE
|24,04
|1.809.593.784
|% 2,74
|
|SASA
|52,00
|1.743.259.513
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,47
|2.438.916.763
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,29
|896.305.958
|% 3,62
|
|TSKB
|3,23
|1.183.052.217
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,19
|1.349.155.887
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,22
|761.078.334
|% 2,43
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9398
|17,9570
|% 0,25
|
|Euro
|18,3092
|18,3507
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,7151
|21,8240
|% 0,73
|
|Frank
|18,7721
|18,8852
|% 1,21
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,19
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,17
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.916
|6.972
|-18,00
|
|Yarım
|3.370
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|95,07
|95,07
|0,15
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40BMSTL
Yüzde 6.36 oranında artışla 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 798, 363 adet işlem
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 88 artarak (% 1.96 ) 3, 014
-
17:39XU100
Endeks 2, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 41, 607.00 milyon TL de
-
17:39RODRG
Yüzde 7.44 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 375 adet işlem
-
17:38FENER
Yüzde 7.86 oranında artışla 54.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 028, 255 adet işlem