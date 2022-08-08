***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAvrupa Komisyonu tarafından 2021 yılında açılan Ufuk Avrupa Ar-Ge Çerçeve Programı kapsamında şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılında yapmış olduğu TORNADO proje başvurusu, fonlanmaya hak kazanmış olup resmi katılım beyanı 08.08.2022 tarihinde Avrupa Komisyonu'na iletilmiştir.TORNADO Projesi'nde (New Routes of Safe and Sustainable by Design Water and Oil Repellent Biobased Coatings) yeni nesil biyobazlı su itici kimyasallar geliştirilecek ve aralarında tekstilin de bulunduğu farklı sektörlerde doğrulama faaliyetleri yürütülecektir. Proje, sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi ve üretimde yeşil dönüşüm konularına katkı sunacak ve gelecek dönemde şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye önemli bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacaktır.TORNADO Projesi hibe ve konsorsiyum anlaşmaları ilerleyen günlerde imzalanarak, anlaşma detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052895BIST