***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 12:06
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.11.2022 tarihli kararı ile,
1- Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Sayın Gizem ULUIŞIK'ın her iki görevinden istifasının kabulüne ve kendisinin Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak atanmasına,
2- Boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Telefon Numarası: +90 232 850 60 00
E-posta adresi: yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080853
BIST
12:584.574
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BIST En Aktif Hisseler12:56
|MEGAP
|6,49
|60.715.817
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|60.715.817
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|128.782.812
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.725.239
|% 9,95
|
|PRDGS
|12,73
|186.118.159
|% 9,93
|
|SILVR
|23,76
|15.154.630
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.209.859.811
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|840.812.376
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|IHEVA
|2,17
|35.606.860
|% -7,26
|
|THYAO
|107,70
|6.747.948.377
|% 2,96
|
|EREGL
|37,70
|3.283.199.587
|% 1,78
|
|KONTR
|211,00
|2.923.350.286
|% -2,13
|
|ASELS
|40,04
|2.693.549.378
|% 0,50
|
|HALKB
|9,99
|2.062.151.073
|% -2,82
|
|ALBRK
|3,27
|701.067.144
|% 6,17
|
|VAKBN
|9,84
|2.046.891.730
|% -4,37
|
|HALKB
|9,99
|2.062.151.073
|% -2,82
|
|EKGYO
|5,54
|1.072.707.885
|% 0,18
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|SKBNK
|2,29
|439.677.588
|% -2,97
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6172
|18,6215
|% 0,17
|
|Euro
|19,2917
|19,3037
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,0575
|22,1682
|% -0,13
|
|Frank
|19,5730
|19,6909
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% 0,19
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|12:56
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-9,18
|
|Altın Gr.
|1.057
|1.057
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|7.060
|7.166
|-38,00
|
|Tam
|7.030
|7.143
|-19,00
|
|Yarım
|3.414
|3.492
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.745
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|21,06
|21,10
|-0,37
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|Gümüş Gr.
|12,62
|12,64
|-0,18
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|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-0,38
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