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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2022 12:06
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.11.2022 tarihli kararı ile,
 
1-      Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Sayın Gizem ULUIŞIK'ın her iki görevinden istifasının kabulüne ve kendisinin Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak atanmasına,
2-      Boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
Telefon Numarası: +90 232 850 60 00
E-posta adresi:  yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr  
 
                  Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080853


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