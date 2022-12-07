***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2022 12:29
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2022 yılı 3. Çeyrek Dönemine ait finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı ve analist sunumu ekte sunulmuş olup, www.suntekstil.com.tr web sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085131
BIST
16:444.924
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -75,68
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:4418,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:4419,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1485
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6621
En Düşük
19,4674
16:441.065,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.065,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,13
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:42
|YESIL
|4,40
|60.857.045
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|191.737.974
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|541.767.637
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|608.537.234
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.408.881
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,23
|43.703.562
|% -8,80
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,44
|806.025.186
|% -7,79
|
|KRDMD
|17,57
|12.391.239.660
|% -0,73
|
|THYAO
|136,90
|7.430.867.201
|% 0,96
|
|ASELS
|50,65
|5.282.742.193
|% 3,28
|
|PETKM
|18,03
|4.521.179.083
|% 0,17
|
|EREGL
|41,62
|3.640.467.587
|% -2,25
|
|KRDMD
|17,57
|12.391.239.660
|% -0,73
|
|EKGYO
|7,16
|2.159.631.416
|% -1,10
|
|PETKM
|18,03
|4.521.179.083
|% 0,17
|
|ADESE
|1,99
|446.152.156
|% 8,74
|
|ISCTR
|10,23
|2.060.939.803
|% 0,20
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6429
|% 0,04
|
|Euro
|19,6480
|19,6595
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,6571
|22,7707
|% 0,50
|
|Frank
|19,7683
|19,8874
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,02
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|7,33
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|4,20
|
|Cumhuriyet
|7.145
|7.253
|10,00
|
|Tam
|7.183
|7.234
|34,00
|
|Yarım
|3.478
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,16
|
|B. Petrol
|80,14
|80,14
|0,79
|
Seans Raporu
16:42
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-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 45 kaybederek (% -1.36 ) 4, 317
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, KRONT, INTEM, OZSUB, BARMA, VKING, EMNIS, GLCVY, SNPAM, YESIL
-
16:57
KSTUR, LIDER, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
HEDEF, MGROS, DIRIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 93 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 165 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem