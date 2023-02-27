***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2023 15:36
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'suna istinaden, 06/02/2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle, diğer mevzuatın yardım ve bağış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, bağış ve ödemelerin tutarı ve bağış yapılan tarafın, Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması gerekliliği doğmuştur. Toplam bağış ve yardım miktarı (nakdi ve ayni) için 3.000.000 TL'ye kadar bir tutar ayrılmasına, yaşanmakta olan bu süreç dahilinde ihtiyaçlar paralelinde söz konusu tutardan yapılan ve yapılmakta olan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırı, söz konusu bağış ve yardım tutarını içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Ülkemizin acısını en derin duygularımızla paylaşıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117092
BIST
16:145.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 73,25
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1418,8906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1419,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0311
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:141.099,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.099,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:14
|BFREN
|5.237,10
|101.293.222
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.643.452
|% 9,99
|
|SOKE
|14,45
|212.776.342
|% 9,97
|
|GENTS
|6,40
|45.591.882
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.772.828
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,40
|10.426.947
|% -6,09
|
|ANSGR
|16,26
|15.676.993
|% -5,63
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,00
|5.734.902.637
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,83
|4.736.868.478
|% 1,96
|
|KRDMD
|21,86
|3.316.346.332
|% -2,76
|
|ASTOR
|39,14
|3.069.140.811
|% 7,53
|
|EREGL
|43,62
|2.953.778.214
|% -1,40
|
|EKGYO
|8,83
|4.736.868.478
|% 1,96
|
|YKBNK
|9,35
|1.432.474.382
|% 2,75
|
|KRDMD
|21,86
|3.316.346.332
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,68
|2.406.779.662
|% 4,51
|
|BUCIM
|7,76
|838.127.937
|% -2,39
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8818
|18,8906
|% 0,08
|
|Euro
|19,9331
|19,9401
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,5651
|22,6782
|% 0,40
|
|Frank
|20,0037
|20,1242
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0191
|5,0443
|% 0,00
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,14
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|0,67
|
|Cumhuriyet
|7.448
|7.561
|-18,00
|
|Tam
|7.490
|7.541
|-83,00
|
|Yarım
|3.659
|3.690
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,57
|12,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|-0,23
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29VANGD
Yüzde 9.67 oranında artışla 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 196, 959 adet işlem
-
16:28KRSTL
Yüzde 9.55 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 851, 540 adet işlem
-
16:27NIBAS
Yüzde 7.89 oranında artışla 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 477, 752 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 92 artarak (% 1.63 ) 4, 598
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENTS, BFREN, OYAKC, EMKEL, AKSA, RAYSG, NUHCM, PINSU, BRSAN, GARFA