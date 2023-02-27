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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.02.2023 15:36
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'suna istinaden, 06/02/2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle, diğer mevzuatın yardım ve bağış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, bağış ve ödemelerin tutarı ve bağış yapılan tarafın, Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması gerekliliği doğmuştur. Toplam bağış ve yardım miktarı (nakdi ve ayni) için 3.000.000 TL'ye kadar bir tutar ayrılmasına, yaşanmakta olan bu süreç dahilinde ihtiyaçlar paralelinde söz konusu tutardan yapılan ve yapılmakta olan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırı, söz konusu bağış ve yardım tutarını içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Ülkemizin acısını en derin duygularımızla paylaşıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117092


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