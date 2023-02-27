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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.02.2023 15:51
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

8 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurduğumuz H&M Hennes & Mauritz GBC AB (H&M) ile yeni iş ilişkimiz ve bu kapsamdaki stratejilerimiz çerçevesinde, anılan müşterimizin taleplerine hızlı cevap verebilmek, müşterimizle yakın teması korumak ve pazarı geliştirebilmek amacıyla Barselona'da tasarım ofisi açılması gündeme gelmiştir. Bu çerçevede Şirketimiz paylarının ilk halka arzından elde ettiği gelire ilişkin izahname ekinde kamuya duyurulan sermaye artımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin raporda, elde edilen fonun  %50-%60 ının kullanılacağı yatırım harcamaları içerisinde yer alan İtalya ve/veya Almanya'da yeni tasarım ofisleri açma planında değişikliğe gidilerek elde edilen fonun yeni tasarım ofisleri açılması harcamasında kullanılacak kısmının Barselona'da yeni tasarım ofisinin açılmasında kullanılması şeklinde revize edilmesine karar verilmiştir. 7 tasarımcının istihdam edilecek olduğu Barselona'daki yeni bir tasarım ofisi için 27 Şubat 2023 tarihinde kira sözleşmesi imzalanmıştır. Barselona'da açılacak olan tasarım ofisi kuruluş masrafları, 2023 yılı sonuna kadar olan kira tutarı, depozito, komisyonlar, ücret ve yan hakları halka arzdan elde edilen gelirden karşılanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117094


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