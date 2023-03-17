***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.03.2023 tarihli kararı ile,Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN'ın her iki görevinden istifasının kabulüne, Boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Sayın Selma ÇUBUKLU'nun atanmasına ve bundan hareketle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyurusu ile Şirketimizin Piyasa değeri ve/veya fiili dolaşımdaki pay oranının değişmesi sonucu 3. Gruptan 1. Gruba yükselmesi gözetilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğine atanan Sayın Selma ÇUBUKLU'nun gerekli lisanlara sahip olduğu ve Şirketimizin yatırımcı ilişkileri yöneticisi yönünden 1. gruba ilişkin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu tamamladığı görülmüştür.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Telefon Numarası: +90 232 850 60 00E-posta adresi: yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.trİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125881BIST